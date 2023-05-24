賴士葆批吳釗燮「核武護台論」演很大　外交部：扭曲原意

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對此，外交部表示，台灣與美國等友好國家近期在維護區域和平穩定及安全相關領域進行密切討論，此可見諸於20日「七大工業國集團」（G7）領袖峰會的聯合公報，以及其他許多雙邊與多邊國際場合的相關聲明。
這些聲明均強調台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，敦促和平解決兩岸議題，並堅決反對以武力及脅迫手段片面改變現狀。上述國家對台海和平穩定表達關切，是為了嚇阻中國企圖破壞區域和平穩定的野心。而過去這段時間，我們爭取到愈來愈多的國家，重視且公開關切台海的和平與穩定，也證明了外交部及相關駐外館處的努力已獲得國際的高度共鳴。
外交部批評，賴士葆扭曲吳釗燮發言的原意，不僅危言聳聽，更是不負責任。吳日前在立法院接受質詢被問到我國是不是應該向美國爭取納入核保護傘時，明確回答「我國政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場明確。也因此任何國家使用核武威脅台灣，是不能夠接受的事情，那也因如此，其他有相同訴求的好朋友，跟我們之間有所溝通。有關我們台灣跟美國之間就這個議題的討論，不適合在這裡說明。」
外交部說，事實只有一個，印太地區威脅與戰爭的來源，就是中國。過去這段時間，中國對台灣的軍事威脅不斷增加，引起國際社會高度關注。面對中國的威脅挑釁，我國政府將持續致力與友好國家合作，維持台海及區域和平穩定。外交部也呼籲國人應不分黨派，共同要求中國停止挑釁，更希望國內政治人物勿藉機販賣戰爭恐懼。