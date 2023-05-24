4月電力景氣衰退！台綜院：製造業、半導體續弱

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台綜院說明，延續今年第1季全球通膨遲滯與升息壓力等不利影響，4月份國際終端需求未見起色，產業鏈持續去化庫存。我國經貿壟罩在經濟衰退陰影下，國內投資降溫，商品出口不如預期。
台綜院預測今年4月份經濟成長率為負2.2%，同步下修第1 季經濟成長率為負3.0%。
針對外界關切的製造業景氣，台綜院表示，因國際景氣走弱及中國疫後復甦力道趨緩，終端需求未見起色，加上國內傳統產業對設備投資意願保守，生產動能不足，資訊電子各產業庫存去化速度不一，雖有筆電、伺服器、網通產品等去化進度較快，但產業需求尚待回升。
4月製造業用電負成長6.47%，跌幅高於全國產業，除了半導體業與光電材料及元件業有小幅正成長外，其餘產業用電量皆呈現負成長;整體製造業電力景 氣燈號續呈衰退的藍燈。透過出口訂單連續8個月呈現負成長，與用電量 兩者走勢來看，製造業景氣仍陷谷底。
半導體業方面，台綜院表示，由於全球經濟走弱，晶片需求下滑情形持續在各領域擴散發酵，加上中國大陸疫後復甦放緩對消費性電子產品貢獻挹注減少，智慧型手機和 PC 等終端市場需求仍舊疲軟，半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，客戶訂單減少，產能利用率降低。
半導體4月用電成長萎縮至4%以下，創下近三年半以來新低，不過長期趨勢跌勢弛緩，電力景氣燈號尚維持衰退的藍燈。觀察半導體業高階製程訂單與出口減少，以及用電量兩者走勢，產業景氣持續偏弱。
而電腦、電子及光學製品業雖有 5G、高效 能運算及雲端資料服務需求支撐，但終端產品需求減緩，供應鏈庫存持續調整，消費性電子產品、液晶螢幕、筆電等終端產品減少，4月份電腦、電子及光學製品業用電量減幅擴大，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。
台綜院說，全球景氣復甦腳步較預期緩慢，中國解封未明顯推升全球經濟動能，國際終端需求低迷，4月國內產業用電跌幅擴大，尤其半導體業用電成長率自去年第4季衰退後每況愈下。
然而，經濟成長率因去年同期基期較低，加上半導體及光電材料產業用電量長期趨勢跌勢弛緩，4月經濟成長率較上月減幅縮小，但大環境產業景氣走弱態勢不變，連帶影響國內經濟成長看法偏向悲觀。