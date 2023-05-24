名家論壇》吳崑玉／若想贏得總統勝選　侯友宜民調還得過五關

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就算侯爺能破除魔咒，向上攀升，恐怕還得過五關才有望贏得勝利。第一關，是得甩開柯P。雖然侯爺脖子比較短，但還是感受得到背後柯P呼出的涼氣。2趴是誤差範圍內的數字，一閃神就會被超過了。一旦國民黨候選人淪為小三，又長期翻不回來，大概就沒救了。侯爺本身的論述能力與臨場反應，都遠遜於柯P，要拓票爭取中間選民沒有那麼容易。加上「甩郭」和「牛鬼蛇神」所造成的黨內四分五裂，柯P只要開車在後面跟著撿就夠吃飽了。侯爺要甩開柯P，先得把黨內整合起來，將柯P持續壓制在25%以下，甚至壓到20%以下。如果做不到，那麼侯爺淪為小三或被棄保，只是時間問題而已。
第二關，叫作「朱立倫線」，31%。這是朱立倫在2016年總統大選所得的得票率。當年因為「換柱」，至少50萬藍軍不投票，120萬深藍票跑去「佳山(+3)」投宋，朱僅得381萬票。這是含血、含淚、含恨都要投國民黨的底盤，如果連31%都抓不回來，侯爺的未來沒有最慘，只有更慘。
第三關，叫作「政黨本盤線」，33%。這是2020年國民黨不分區的得票率(33.35%)，可視為藍綠各自的政黨本盤基準。蔡英文2020年拿到817萬票，57%得票率，但民進黨不分區也僅得約34%(33.97%)。所以，不論賴清德或侯友宜，提名後民調達到33%，也不過是抓到本盤而已，如果持續達不到這個標準，便代表黨內出現問題，有整區整片的老鐵桿不想理你，連立委小雞都會開始恐慌，甚至自謀生路。賴在定於一尊後，民調始終在33%左右移動，便代表他已抓到民進黨本盤，但還無法向外拓票。
第四關，叫作「韓國瑜線」，38%。這約是韓總2020年的得票率(38.6%)，552萬票規模，幾乎把所有藍軍能夠叫出來的票全叫出來了。達到38%，侯爺才算是找回了深藍票，其他還有各種不爽的，頂多轉去不投票，沒有跑去綠營或柯P家。相反的，如果侯爺一直摸不到38%的邊，柯P的數字卻在一直漲，那就表示傷口仍未癒合，國民黨還在失血。也就是說，達到了38%這個水準，侯爺與國民黨才有資格喊「團結」，操作「棄保」，否則棄誰保誰都還不知道咧?
第五關，叫作「蔡英文線」，45%。這是2012年蔡英文與馬英九第二任對戰時，蔡英文所得的得票率(45.63%)。這個數字，也代表藍綠對決且藍大於綠的情勢下，綠軍可以逼出來的緊繃數字。即使在2008年，因阿扁弊案與紅衫軍，綠營一片慘綠，謝長廷還是拿了41%的票，那大概也是綠營的樓地板。今年綠營的狀況沒有2008年那時那麼糟，因此不能用2008年的數字估算，而是用2012年的數字為基準。如果侯爺打不到45%，即使三腳督，大意失荊州也是很有可能的。
換句話說，以侯爺現在24%、25%左右的民調數字來看，他要一路過五關爬過45%，還有很大的距離。這個距離，不是站在那裡喊喊「團結」、「藍白合」、或「政黨輪替」就能墊上去的。如果自身不夠強大，不能證明自己治國的能力，沒有指引出國家未來走向的能力，就算接連打綠營弊案打到爛，侯爺與藍營本身體質還是「虛不受補」，就算打下滿地芒果還是撿不進自己籃子裡。侯爺與黨中央最好認清，如果候選人本身不夠強，就算找來韓總、郭董、連爺爺、馬前總統、所有縣市長、議長、立委等大咖，手拉手排排站，還是無法召喚出足夠的藍營選民集中選票。相反的，候選人必須透過論述、透過行為、透過事件反應，證明他的治國能力，才可能殺出重圍。
不過，這種期望可能太高了。過去幾年，不講那麼遠，就算從去年年底到現在為止好了，有多少機會讓侯爺展現他的作戰能力?或他的論述能力?但他都輕輕放過了。最好的教育是機會教育，同樣的，最好的宣傳就是危機處理能力，因為事件本身吸引了人們關注，而突出的作為正好展現當政者的能力與態度。賴清德怎麼翻紅的?第一次是維冠大樓倒塌，第二次是四大公投，第三次是南投補選。但侯爺卻始終在作他的太平官，當他的閃閃兵，把支持者的熱情與耐心都給磨到平了。
種種跡象均表明，侯爺不是一個會打「反手拍」，善於「逆轉勝」的MVP球員。丁丁、萬安那種「佛系」、「禪宗」、「龜息」打法，在台北市這種藍大於綠很多很多的地方有用，但放到全國選戰就不行了。侯爺該擔心的不是民調下滑而已，而是如果他的民調翻不起來，過不了五關，他的民調淪為小三，將只是時間問題而已。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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