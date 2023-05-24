MLB賽場現「迷路小松鼠」狂奔！洋基球迷嘴全Ｏ 22秒爆笑片曝
他們的反應比看到贏球時還大！去（2022）年芝加哥小熊隊（Cubs）和匹茲堡海盜隊（Pirates）因一隻松鼠在跑道上亂竄而被延遲，本賽季聖路易紅雀隊（Cardinals）和底特律老虎隊（ Tigers）間的比賽也出現在場上搶走球員風采的松鼠，而這些小動物始終不罷休，昨（23）日紐約洋基隊（Yankee）與巴爾的摩金鶯隊（Orioles）的比賽中，又出現一隻讓洋基球迷全變「O型嘴」的松鼠。
記者李惠婷/綜合報導
據MLB報導，23日洋基隊對陣金鶯隊的比賽中，有隻松鼠從洋基隊牛棚區開始在外場的牆壁上狂奔，當攝影機好不容易追上牠的身影時，順帶也錄下後方洋基球迷們的珍貴反應。
影片中能看到，小松鼠沿著牆壁不停向前奔跑，隨著牠的行動，後方的人們開始逐一露出或驚訝、或快樂、或驚恐的表情，嘴型還驚人的一致呈「O型」，像是這輩子從沒見過松鼠一般。這隻迷路的松鼠最終在眾人的驚呼中從2.5公尺的外牆跳落離開，為這場比賽帶來一個可愛的小亮點。
網友回覆「看人們的反應，他們就像這輩子從未見過松鼠一樣」、「第二個人看起來好害怕」、「哪場球賽會不出現松鼠？你說是吧」、「洋基隊的球迷們都很努力應援，直到松鼠出來」。