5／31起「口罩令」再調整！　剩3大場所維持強制戴口罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
口罩規定再放寬 5指定場所改建議戴口罩口罩配戴規定近日又進行部分調整，原本長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構及救護車等指定場所須依規定配戴口罩，但疾管署宣布，5月31日起，將改列為建議佩戴口罩。
調整後規定如下：
- 以下指定場所之室內空間應依規定全程戴口罩。
- 醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。
- 醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。
- 老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。
- 以下特殊情境建議要戴口罩
- 有發燒或呼吸道症狀
- 年長者或免疫低下者外出時
- 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合
- 與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時
- 搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時
- 搭乘救護車時
- 出入長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高感染風險場所時
護理之家、老人福利機構 口罩、定期快篩維持不變不過，112年5月31日起醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構仍持續列為應佩戴口罩場所，並維持裁罰規定。
疾管署表示，這是因為近期COVID-19疫情升溫，醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，且老人福利機構照護者多為重症或死亡之脆弱族群，為保護民眾及機構人員健康才決定維持口罩規定。
至於相關規定會維持到什麼時候呢？疾管署發言人曾淑慧表示，何時會鬆綁仍要看疫情。
另外，一般護理之家及老人福利機構定期快篩措施，也將延長至今年6月30日止，住民維持每週定期快篩1次，未滿2歲免篩，而有症狀時也可進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。
疾管署強提醒，民眾仍應持續配合戴口罩規定及建議，落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57946
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw