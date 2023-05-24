痛到掛急診！　糖友罹患帶狀疱疹神病痛發生率增1.5倍

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社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元說明，其糖尿病患者較非糖尿病患者所產生帶狀疱疹神經痛的機率高達50%以上，且研究也指出糖尿病族群發生帶狀疱疹後可能會增加63%的住院機率，因此須格外關注此類疾病並及早注射疫苗以獲得保護力。
血糖控制不佳 感染帶狀疱疹機率大增社團法人中華民國糖尿病學會常務理事杜思德說明，由於糖尿病患者本身屬於帶狀疱疹高風險族群，根據台灣健保資料庫調查統計，帶狀疱疹患者中高達1/5患有糖尿病，糖尿病族群產生嚴重併發症—帶狀疱疹後神經痛的機率也是高於非糖尿病族群約1.5倍，杜思德分享近日在門診中就遇到一名腰部長滿一圈帶狀疱疹的糖尿病患者，因疾病所帶來的神經疼痛病變長達2個月之久，痛到吃不下也睡不好，嚴重影響到他的日常生活品質。
糖尿病長年登十大死因 四大疫苗保護自我根據衛福部109年國人死因統計資料，糖尿病長期是台灣十大死因第五名。黃建寧呼籲，唯有透過日常保健及接種疫苗，才能有效避免感染，學會臨床指引工作小組根據國內及國際的最新指引，進行滾動式修正關於糖尿病與感染疾病疫苗接種照護建議於學會網站上，提供給醫護人員、糖尿病患者及家屬參考，並主動向醫療院所諮詢接種疫苗資訊。
衛生福利部疾病管制署急性傳染病組組長楊靖慧表示，提高整體社會的疫苗接種率，就像建立起一道防護牆，阻斷病毒於社區中傳播蔓延，不僅可以降低患者及家屬的經濟負擔，也可減少額外的健保負擔費用，讓國家醫療費用達到更具成本效益之醫療照護，呼籲民眾投資健康、保護自我不讓疾病纏身。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57937
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