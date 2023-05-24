2023端午粽子大戰！百貨奢華「龍蝦肉粽」 單顆破2千元創紀錄
端午節即將到來，各大業者陸續推出肉粽、禮盒，其中新光三越首度推出單顆精品粽禮盒，開賣六福集團「龍王極品鮑魚粽」，只有單顆就要價2180元，創下新光百貨單顆粽的史上最高價，業者坦言，受到缺蛋、豬肉上漲等影響，粽子、伴手禮平均漲幅有1至2成，但看好今年端午節業績可望創下6300萬。
記者鍾怡婷/綜合報導
端午節肉粽之戰開打！新光三越主推，一次網羅五家米其林必比登推薦餐廳的「米其林必比登好粽」；網羅台灣美食評鑑「500盤」的餐廳，推出限量「台灣500盤精選名粽」；其中六福集團製作的「龍王極品鮑魚粽禮盒」，整尾龍蝦包入粽葉奢華感十足，且單價創下新高2180元，話題、吸睛度滿分。
新光三越指出，由於受到原物料以及人工薪資上漲的影響，今（2023）年端午粽與禮盒平均漲幅1成至2成，客單價從1100元來到今年1300元至1400元，像是每年端午節熱賣的不二家蛋黃酥，平均單顆從68元調漲至80元，現在12入禮盒售價969元。
不過疫情解封後，粽子、禮盒的需求回溫，且目前百貨內的餐廳端午節訂位也大致額滿，業者看好整體檔期的商機，預期可創下出6300萬元業績，約是去年的兩倍。
除了粽子禮盒組話題性十足外，新光三越更一次獨家網羅4大日本時下最夯話題伴手禮，包括虎屋羊羹、金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕、Baked Mallow 可可布朗尼、一保堂 和風茗茶禮盒 、Châteraisé 法式布雪乳酪夾心蛋糕；還有台式風味必買的不二糕餅蛋黃酥、小潘蛋糕、糖村牛軋糖等。