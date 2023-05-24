總統大選夯「經濟很重要」　蔡明忠：沒飯吃，有何好說

鴻海研究院首推自駕AI模型QCNet　提升自駕決策安全性

▲鴻海旗下鴻海研究院人工智能研究所攜手香港城市大學共同合作，首度推出新世代自動駕駛軌跡預測深度學習模型「QCNet」。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海旗下鴻海研究院人工智能研究所攜手香港城市大學共同合作，首度推出新世代自動駕駛軌跡預測深度學習模型「QCNet」。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海旗下鴻海研究院人工智能研究所攜手香港城市大學共同合作，首度推出新世代自動駕駛軌跡預測深度學習模型「QCNet」，並在全球規模最大，且最具挑戰性的兩大自駕車軌跡預測挑戰排行榜Argoverse 1與Argoverse 2，取得排名第一的佳績，準確度優於業界，未來可應用於集團電動車自動駕駛系統，大幅提升自駕決策的實時性與安全性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻海指出，過往軌跡預測方法並不具備流式處理的能力，必須特別為每一個待預測的交通參與者分別計算一套專有的場景編碼，以達到更高的預測精度，導致產生出極大的計算負擔。

本次鴻海研究院與香港城市大學所提出的QCNet是一種智慧型軌跡預測模型，其主要優勢在於能夠理解真實駕駛場景的全局資訊，活用和ChatGPT相同技術基礎的Transformer架構，將其修改為適用於自動駕駛場景，使其學習車輛歷史軌跡，車輛間交互行為、道路環境等多樣性與不確定性，得到豐富的場景反饋。

QCNet可在複雜的道路環境捕捉車輛的多種潛在意圖、超長距離預測未來6至8秒內的運動軌跡、可同時對場景中的多個目標進行準確的預測，並可將編碼器的計算效率提升85%以上。

除了高效精準的預測，QCNet為交通場景中包括車道、斑馬線、車輛、行人等在內的每一個場景元素分別建立了一套局部座標系，在場景元素所對應的局部座標系下學習表徵，並通過相對時空位置編碼來捕捉不同場景元素之間的相對關係，從而得以避免大量重複的計算並最終提升模型的即時計算效率。

鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽表示，鴻海研究院在AI與自動駕駛領域投入大量人力，從基礎模型以及算法核心精進技術，QCNet能夠在Argoverse 1與Argoverse 2取得排名第一的佳績，並且將於今年六月全世界AI領域享譽全球的頂級會議CVPR發表，很欣慰看到本所自駕團隊的研發成果受到世界級的肯定，未來QCNet可應用於集團電動車自動駕駛系統，大幅提升自動駕駛決策的實時性與安全性。


鴻海Q1認列投資夏普損失173億元　展望全年保守持平

鴻海4月營收月增逾7%　前4月營收為歷年同期次高

長庚大學與鴻海今締約　提供百萬獎學金共育AI人才

揮軍AR應用領域　鴻海攜富采開發新型Micro LED微顯示器

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀