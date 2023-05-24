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國泰航空歧視乘客「菜英文」　3空服員遭解聘

▲國泰航空公司被乘客指控，空服員歧視不會說英文的乘客，甚至嘲笑乘客毛毯、地毯分不清楚。（圖／NOWnews資料照）
▲國泰航空公司被乘客指控，空服員歧視不會說英文的乘客，甚至嘲笑乘客毛毯、地毯分不清楚。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報底

以後航空產業才剛見大舉復甦態勢，但國泰航空公司卻被乘客指控，空服員歧視不會說英文的乘客，甚至嘲笑乘客毛毯、地毯分不清楚，引發網路一片撻伐。而國泰航空昨（23）日晚間發出第三度聲明，將解聘涉事的3名空服員。

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有網友發文表示，5月21日搭乘國泰航空由成都飛往香港航班時，聽見空服員不斷使用英語、粵語抱怨乘客「If you cannot speak blanket you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文，那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」（地毯是在地上），還有乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，同樣得到了不耐煩的回答。

對此，國泰航空22日晚緊急發布聲明表示，已知悉有關旅客在CX987航班上的不愉快經歷，對此深表歉意；已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。

而國泰航空23日晚以公司行政總裁林紹波的名義發布聲明，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意，國泰航空發布聲明稱，已完成對於事件的調查，對3位涉事空服員予以解聘，並將全面檢討，確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客。

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