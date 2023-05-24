友達找人才祭獎學金！博士生領120萬 取得實習並保證就業
面對全球科技競爭與未來產業變革，人才培育成為各家企業關注重點。友達光電為吸引及培育優秀人才，發揮先進技術研發實力，針對在學碩博生，推出「專業人才獎學金計畫」，不僅最高可獲得120萬獎學金，也能優先取得暑期實習機會並保證就業。「專業人才獎學金」與「A+種子實習計畫」之申請截止日為5月31日止。
記者許家禎／台北報導
自2015年起，友達獎學金已培育來自11所大專院校，近50位優異學生，總計高達3200萬元，期望透過獎學金計畫，激發以「創新」為目標的人才，與產業接軌並推動轉型。獲得獎學金資格的碩士生可獲得最高60萬元，博士生則可達120萬元。
此外學生還可於暑假期間前往友達參加實習，迅速掌握產業的最新動態，並親身參與專案實戰，提早培養未來就業力。畢業後，也能直接任職友達，保證就業。歡迎電子電機、物理、光電等相關背景的在學碩、博生踴躍報名。
同時，友達針對大學以上在校生也提供「A+種子暑期實習計畫」，自2004年起，今年已邁入第20屆，累計培育超過1,200名青年學子。在實習期間，友達提供免費住宿、餐費補助、交通安排以及每月的實習津貼，讓學生專注實習無後顧之憂。學生也可透過2個月的「專案制」實習，實踐專業技能，並為日後步入職場提前做好準備。