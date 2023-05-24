鄭家純證實民進黨徵詢選立委！于美人淡定以對：江湖傳聞太多
一向直率敢言的鄭家純（雞排妹），向來不隱藏政治傾向，傳出民進黨主動接洽，想徵召她從政參選立委，經紀人也證實此事，且有意推薦她成為中正、萬華區的立委候選人，與同樣擁有高知名度的名主持人于美人對打，雙姝之戰一觸即發，于美人被問及此事，淡定表示：「江湖上有太多的傳聞，我只在乎我自己能否成為傳奇。」
記者江芷稜/綜合報導
鄭家純平日經營社群平台，大方討論政治話題，不諱言挺綠立場，她曾在談話性節目上透露，高知名度造成爸爸困擾，且和爸爸政治立場相佐，某次鄭父看到女兒在政論節目中說「韓國瑜是直銷」非常生氣，傳了一些訊息到家庭群組責罵，甚至一度斷聯，選舉過後才又恢復情誼。
這次于美人宣布參選後，鄭家純火力全開，質疑她為了區隔臉書粉絲頁的受眾另外成立參選專頁，是不想讓選舉影響賺錢，也對于美人的參選宣言裡提到，住在萬華的小編在疫情期間的自律善良，因此想在萬華中正區選立委的言論，感到不以為然，並表態支持綠營可能的候選人吳沛憶。
如今鄭家純傳被徵詢參選，雙姝可能正面交鋒，于美人團隊私下勤跑基層，收集居民意見，期盼提出最貼近選民的政見，由於11月才會展開候選人登記或棟，于美人提早起跑，在其他政黨頻頻出招，卻又未提出候選人之際，獨自努力相當辛苦，朋友笑說若鄭家純參選同選區，于美人未來壓力就更大了。