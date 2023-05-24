7年投入400億！王國材揭道安行動綱領規劃內容

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至於7年400億元如何規劃？王國材說明，道安經費每年例行約5、6億元，這次行政院長給400億元是徹底的改善，經費主要在內政部跟交通部，主要著重在工程面。除了汽車禮讓行人觀念是重點，另一重點是從政府端設法在交通工程讓民眾不容易犯錯，這是政府的責任；再來就是教育，現在有5階段教材，讓民眾從國小到高中了解開車時應該怎麼做、當行人時要如何防衛被汽車撞到，會同時進行。
道安工程優先部分，王國材說，最重要就是有關行人的部分，包括人行道路口行穿線、外擴與庇護島，以及專用時相與早開時相等，都是優先。再來在行人行走的部分，包括校園與社區，從住家到活動地點或學校，其人行道設置以及如何避免人車衝突，這就是面的部分，這都要來進行。
另有關機車部分，王國材表示，在某些路權部分會做適度開放，例如在外側車道有太多衝突點容易產生危險之處，就會適度開放內側車道，並從安全的角度談機車路權，這都是後續重點。
有關道安會盤點22縣市行人早開時相與專用時相部分，王國材說，現在各縣市政府都往這方向在做，短期、最有效的作法就是設置行人專用時相，透過調整號誌燈讓行人有完全路權，這部分是最短期可以做的。長期的部分，就包括人行道外擴、庇護島、1.5公尺整齊線，讓行人能安全通行，也包括讓機車退出人行道等作法。目前估計7月完成之後，就會做整體報告。
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