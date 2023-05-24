口罩大解禁，滿臉痘痘除不盡！如何一招化解痘痘危「肌」？

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青春期油痘滿面 藥物控痘擔心副作用青春期的國中、國小生，容易因油脂分泌過盛導致痘痘橫生，課業上的壓力、同儕間的目光加上疫情期間一天往往戴上數小時的口罩，種種因素皆加劇痘痘惡化，看在媽媽眼裡，真的好心疼！
於知名皮膚科診所擔任醫美主治醫師的謝函穎，本身也是兩個孩子的媽媽，對於來問診的家長及學生，更是感同身受。求診的學生因普遍年紀較小，家長會特別擔心用藥的問題，像是傳統治療痘痘的方式，不外乎是抗生素、口服A酸、類固醇、外用藥膏等，但有些人的體質會產生副作用及抗藥性，家長更是擔憂從小長期服藥會對身體造成負擔。
這時藍雷射(Capri Blue Laser)就是很符合需求的療程，它很好地化解了家長們的憂慮。謝函穎醫師表示，藍雷射術後幾乎無痛、無恢復期、無副作用，是非侵入式的療程，而皮膚會有紅紅熱熱的感覺，都是正常現象，只要注意防曬，配合充足的事前諮詢，近乎人人可用，且單次治療只需約二十分鐘，對於學生和上班族而言，也省去需要經常回診的時間，相當方便。
藍雷射深入皮脂腺根本治療 解決爆痘困擾藍雷射是通過TFDA台灣衛福部核可，能有效降低皮脂分泌、痤瘡、滅菌的非侵入式雷射，它利用1450nm X 450nm雙波長雷射來治療，1450nm波長針對發炎的不穩定肌，讓皮脂腺較為萎縮，抑制分泌達到控油效果；450nm則是單一波長的藍光，可以殺菌消滅痤瘡桿菌。對比傳統的淨膚、皮秒雷射療程須避開痘痘發炎期不同，藍雷射反而是針對正在發炎的痘痘狀況治療，謝函穎醫師表示，若患者有緊急需求，例如下個月將舉辦婚禮，急需一張乾淨的臉蛋，那藍雷射就會是個很棒的幫手，不需要依賴藥物慢慢調整體質；也不用等痘痘好了、膚況穩定才能打雷射。很嚴重的發炎或爆痘，不但能直接施打藍雷射，也能視患者狀況配合口服用藥或擦拭藥膏，效果更快速。
中西醫合併長期保養 由內到外調整體質謝函穎醫師說明，藍雷射通常一週做一次，每三次為一個療程，就幾乎能維持三到六個月的穩定狀態，減少痘痘反覆發作的機率。有些患者做完一個療程即會希望再有下一次的安排，但謝函穎醫師表示，健康的肌膚會正常分泌油脂，皮膚需要休息，所以會建議療程之間至少間隔一個月，才不會反而造成皮膚出現其他症狀。
而痘痘治療完成後，若皮膚有其他狀況，也可嘗試配合中藥調理，促進身體循環；中藥藥膏亦能有效舒緩不適，若對類固醇等成分有疑慮，中藥也能搭配藍雷射做後續調理。
謝函穎醫師再次提醒民眾，保養肌膚除了日常的保濕防曬要做足，也要避免經常性化妝、長時間戴口罩，通風涼爽的環境有助於恢復皮膚的健康，如果膚況仍然很差，就必須尋求醫師的專業諮詢，搭配正確的療程才能對症下藥喔！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57909
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