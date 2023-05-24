謝典林會面郭台銘 謝衣鳳：都是正面發展、大家良性互動
鴻海創辦人郭台銘爭取代表國民黨參加2024總統失利後動作仍不斷，彰化縣議會議長謝典林昨與郭台銘在信義區豪宅見面，外傳討論有關「感恩之旅」事宜，謝典霖則晚間發文說，他們聊了很多，也有談到初選過程回憶，兩人就像兄弟、閨蜜。對此，身為謝典林姊姊的國民黨立委謝衣鳳今（24）日則說，郭關心台灣經濟發展，能與議長討論相關議題，「都是正面發展」，大家也能有良性互動。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘昨與謝典林在信義區自家豪宅碰面，兩人自約下午2點開始展開聚會，一路聊了將近3小時，謝典林的車於5點左右駕車離開，並未停留接受訪問，讓現場大批媒體撲了個空，也引發外界愈發好奇兩人會談內容。
談到兩人聚會原因，謝典林晚間在臉書發文表示，郭台銘出國前撥了通電話，說他會先出國散心幾天，回來聚一下，也真的剛回來就馬上約吃飯。謝強調，他們聊了很多，不諱言也有聊到這次初選過程中美好的回憶；聊天內容像一般人，和兄弟、閨蜜的相處一樣，有正經對談也有一些小玩笑，但基於朋友間互信，不方便轉述太多。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗今受訪表示，謝典林有提到國民黨確定徵召侯友宜，基本上他也會支持侯市長，謝典林與郭台銘是舊識，郭剛從國外回來見面聊些事情，他覺得很正常。
謝衣鳳受訪則說，大家關注的是他個人家庭問題，但在公領域他不會說明；從一個國民黨立委來看，郭台銘就是一個台灣企業家，關心台灣經濟發展，與所有地方議長討論相關議題，「都是正面發展」，可以共同關心未來台灣如何進入國際，對於國際貿易怎麼做，相信對所有議長都是好的協助，大家也可以有良性互動。