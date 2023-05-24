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NBA季後賽／Tatum醒了！開啟飆分模式　塞爾提克116：99勝熱火

▲塞爾提克「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown聯手率隊反撲，終場116：99擊敗熱火，成功續命。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown聯手率隊反撲，終場116：99擊敗熱火，成功續命。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA東區決賽G4，塞爾提克今繼續在客場背水一戰，Jayson Tatum甦醒，攻下34分、11籃板和7助攻，全隊6人得分達到雙位數，終場116：99擊敗熱火，成功續命，但仍舊陷入1：3落後。

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Jimmy Butler出賽39分鐘，21投9中，攻下29分、9籃板，Caleb Martin替補上陣，貢獻16分，無奈下半場崩盤，無法完成橫掃。

NBA七戰四戰系列賽中，史上從未有球隊在3勝0敗後被翻盤，熱火穩中求勝，首節中段拉出一波14：5攻勢，取得6分領先。

第二節雙方戰成27平，上半場熱火依舊是主宰戰局的一方，其中Caleb Martin表現最佳，6投6中，攻下14分，Jimmy Butler則貢獻9分、4籃板，熱火得分點平均，半場3人得分上雙。

塞爾提克上半場50：56落後，得分主力「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown仍沒有爆炸性地表現，Tatum攻下8分、7籃板，卻也出現4次失誤，Jaylen Brown還一度出現罰球2投0中的罕見狀況，半場貢獻7分。

Jayson Tatum似乎意識到再不振作就要放暑假，第三節開啟砍分模式，單節狂砍14分，並率隊拉出一波16：0的猛攻，首度領先達雙位數；塞爾提克第三節灌進39分，扭轉戰局，並帶著9分領先進入決勝節。

綠衫軍在末節近三分鐘沒得分，領先優勢逐漸消耗，所幸暫停過後「雙探花」挺身而出，Jaylen Brown則用灌籃提振士氣，一波12：0的攻勢，領先達17分，塞爾提克總算敲開勝利之門。

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