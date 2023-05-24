NBA季後賽／Tatum醒了！開啟飆分模式　塞爾提克116：99勝熱火

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NBA七戰四戰系列賽中，史上從未有球隊在3勝0敗後被翻盤，熱火穩中求勝，首節中段拉出一波14：5攻勢，取得6分領先。
第二節雙方戰成27平，上半場熱火依舊是主宰戰局的一方，其中Caleb Martin表現最佳，6投6中，攻下14分，Jimmy Butler則貢獻9分、4籃板，熱火得分點平均，半場3人得分上雙。
塞爾提克上半場50：56落後，得分主力「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown仍沒有爆炸性地表現，Tatum攻下8分、7籃板，卻也出現4次失誤，Jaylen Brown還一度出現罰球2投0中的罕見狀況，半場貢獻7分。
Jayson Tatum似乎意識到再不振作就要放暑假，第三節開啟砍分模式，單節狂砍14分，並率隊拉出一波16：0的猛攻，首度領先達雙位數；塞爾提克第三節灌進39分，扭轉戰局，並帶著9分領先進入決勝節。
綠衫軍在末節近三分鐘沒得分，領先優勢逐漸消耗，所幸暫停過後「雙探花」挺身而出，Jaylen Brown則用灌籃提振士氣，一波12：0的攻勢，領先達17分，塞爾提克總算敲開勝利之門。
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