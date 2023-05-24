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汶萊航空線上旅展！飛倫敦「來回機票2.2萬」　中秋連假也適用

▲汶萊航空推線上旅展，即日起至5/31預訂台北-倫敦的來回機票僅2萬2543元起。（圖／美聯社／達志影像）
▲汶萊航空推線上旅展，即日起至5/31預訂台北-倫敦的來回機票僅2萬2543元起。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

汶萊皇家航空即日起至5月31日期間舉辦線上旅展優惠，針對多個航點推出優惠價，並加碼購票贈咖啡的活動，搭乘日期至2023年10月31日。台北－汶萊來回機票僅8,158元起、台北－杜拜來回16,870元起，最吸引人的則是台北－倫敦來回機票，竟是22,543元起的優惠價格。

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汶萊皇家航空表示，此次線上旅展，深受國人歡迎的的杜拜、倫敦都在此次的優惠中，內容包含台北－汶萊來回8,158元起、台北－沙巴來回9,356元起、台北－雅加達來回10,458元起、台北－泗水來回10,751元起、台北－古晉來回10,558元起、台北－杜拜來回16,870元起、台北－倫敦來回22,543元起。

官網推出的線上旅展即日起至5月31日，期間購買汶萊皇家航空個人機票，並於活動網頁登錄個人資料，另外加贈黑沃咖啡精品美式1杯。優惠搭乘日期即日起至2023年10月31日，包含旺季與連假。旅遊達人「老田鬧著玩粉絲團」也提到，此次優惠竟還包含中秋連假，記者今(24)日實測，台北-倫敦航線，去程9/28、回程10/6，果真還有2萬2千多的價格。但必須注意的是，此航線必須於汶萊機場轉機。

▲汶萊皇家航空蟬連三年(2020-2022)獲頒WTA世界最佳機組人員。（圖／汶萊皇家航空提供）
▲汶萊皇家航空蟬連三年(2020-2022)獲頒WTA世界最佳機組人員。（圖／汶萊皇家航空提供）
汶航近年於國際中獲得許多獎項，除了國人已知的SKYTRAX Awards於2019年認證為四星級的航空公司， 2020 APEX 航空評鑑評選為五星級航空，更是連續三年(2020-2022)榮獲WTA世界最佳機組人員。

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