劉亞仁終於改口認了吸毒！駁斥協助男友逃亡 是否羈押今出爐
南韓影帝劉亞仁（本名嚴弘植）因涉嫌濫用俗稱牛奶針的異丙酚、安眠藥唑吡坦，以及吸食大麻、古柯鹼、K他命等5種毒品遭到調查，他日前被訊問時只承認使用大麻，其他都是用於治療，沒想到，今（24）日現身法院時，劉亞仁突然改口認罪，不過否認協助崔姓藝術家男友逃亡。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，劉亞仁台灣時間今早9點29分提早抵達首爾中央地方法院，面對大批媒體追問是否承認吸毒，他一改先前閉口不談的態度，表情黯然地說「承認大部分（嫌疑）」，記者再問有沒有幫助崔男逃往海外，他立刻澄清：「從來沒有試圖幫助共犯逃跑。」
劉亞仁3月27日第一次接受訊問，本月16日二度被傳喚，警方透露他僅坦承吸大麻，其他毒品一率不認，還說劉強調自己「該說的都說了」，檢方認為劉亞仁和男友有逃亡之虞，22日向法院聲請羈押，兩人今將等待是否被限制自由的結果。
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