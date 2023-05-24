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管中閔臉書發文拒當副手　侯友宜：請益過程沒有談到任何職位關係

▲對於管中閔臉書發文表示自己沒有意願參與任何選舉，侯友宜在市政會議後受訪澄清是用請益的態度去會面，過程中沒有談到任何的職位關係。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.24）
▲對於管中閔臉書發文表示自己沒有意願參與任何選舉，侯友宜在市政會議後受訪澄清是用請益的態度去會面，過程中沒有談到任何的職位關係。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.24）

記者吳嘉億／新北報導

針對前台大校長管中閔臉書發文表示自己沒有意願參與任何選舉，前一日主動發布與其會面消息的新北市長侯友宜，今（24）日在主持市政會議後聯訪時澄清，表示過程中是用請益的態度，完全沒有談到任何的職位關係，也特別謝謝管中閔在當天給他很多很好的意見。

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侯友宜表示，管中閔在台灣的學界是一個重要的脊梁，他的知識淵博以及有智慧跟風骨，都是令人非常的敬佩，所以當天是以請益的態度去請教，對於國內外經濟形勢以及高等教育，甚至包括青年所關心的議題，再加上少子化台灣所面臨的一些挑戰，來跟他聊一聊、聽聽他的意見，給很多的方向跟引導，非常的感謝，相談甚歡。

侯友宜接著說，在這過程當中，都沒有談到其他事情，是用請益的態度，希望他為國家、為人民有共同的想法，大家一起來幫助國家能夠成長跟茁壯，不要用政治意識形態來看待；他是抱著學習以及管中閔也抱著為國家、為人民做事的態度，大家一起讓國家更好，完全沒有談到任何的職位關係。

對於國民黨立委謝衣鳳表示侯將拜會藍委，也可能會先拜會黨內像前副總統連戰等大老。侯友宜表示，他都會跟國內各面向的社會賢達請益，會提供很多的方向，多多集大家的智慧，讓國家會更好，也是他現在即將面臨更大的挑戰過程當中，藉著別人的經驗跟學識，以及他們個人以現在的狀況來看待國家未來的發展，大家有共同的想法，把這些智慧的想法，一起讓國家能夠更進步；所以這段時間都會去一一向國家的社會賢達，不分你我、不分黨派，只要大家都能夠提供更寶貴的知識，他都會跟學者專家請益。

記者問到，31日拜會藍委的便當會，同黨立委陳玉珍外傳是拒絕出席，並指侯在整合方面努力還不夠。對此，侯友宜表示，他理當在最短的時間去拜會國民黨立院黨團以及所有的立委，跟他們請益，畢竟立院有很多人面對國際情勢以及國內有很多擔憂的地方，要聽取在第一線為國家做事的立委不同的聲音，讓這些聲音能讓他理解現在面臨的挑戰，還有哪些沒有想到周全的，會用請益及拜會方式，聽聽立委意見，集眾人之力量，讓國家跟社會會越來越進步。

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