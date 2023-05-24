2030全球智慧醫療市場直逼4千億美元！台灣國際醫療展搶先亮相

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生醫產業是國家戰略級的產業，精準健康更是下一個世代的生醫產業發展軸心。台灣醫療暨生技器材工業同業公會本次也組團參加醫療展，而公會理事長王綉子提到，科技與醫療的結合是未來的趨勢，AI醫療最後會融入整個健康照護價值鏈，其中需要同時理解醫學與科技的人才相互緊密合作，台灣醫材公會也協助臺灣智慧醫療輸出海外，帶動精準健康產業產值提升。
2030全球智慧醫療市場直逼4千億美元！業者盼跨域整合躍上國際根據市場調研公司Grand View Research的報告顯示，預計到2030年，全球市場規模將達到3,852億美元，年複合成長率(CAGR)達12.8%，並主要集中於「智慧監護設備與器材」和「醫學影像設備」兩大領域。記者會的綜合對談中，也針對臺灣醫材智慧化與國際化進行探討。
台北市醫療器材商業同業公會理事長林燕山表示，公會有1,000家企業成員，具備豐富的進口銷售通路經驗與資源，此次參展也邀請中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會一同參與，期望共同推動臺灣智慧醫材的發展，開發出能打國際盃的醫材，並透過與日本、韓國醫材協會的結盟，將臺灣醫材推到國際舞台。
雃博資深副總崔益德分享，雃博在去年成立Wellell品牌後，將有三大策略推動公司未來發展，策略一為從氣墊床衍伸到周邊智慧醫療及物聯網產品，策略二為重視臨床驗證並與臨床專業人員共同開發產品，策略三為將產品價值透過數位平台傳遞給消費者。崔益德也呼籲，希望臺灣市場可做為醫療設備使用場域，並多多支持國產產品。
台灣數位健康產業發展協會副理事長王欽堂表示，該協會是由國內資通訊(ICT)、醫療、金融保險、通訊等業者組成的平台，專注於數位健康促進、數位醫療、數位照護等面向，期待能夠促進更多健康照護產業的跨域融合與創新。
安盛、蓋德、矽響先創 搶先大秀數位健康產品本次記者會中，也搶先展出了三家參展企業創新產品，展現國內醫材企業的創新量能。安盛生科展出預計下半年上市的安必測PixoTest®，可進行多種包含脂質和糖化血色素等生化檢測，數值同步傳輸及記錄，幫助心血管疾病等慢性病患者實行長期居家健康監測與管理。
蓋德科技推出的生醫數據智慧監控手環系統，可將體溫、血壓、血氧、心率等數據整合至醫療資訊系統(HIS)，以隨需服務(on-demand services)的方式解決醫護人力的缺口；矽響先創則主打「穿戴式聽診器」及「智慧感測鞋墊」，結合穿戴感測科技、AI與物聯網技術下，將感測器與衣物結合，同時蒐集及分析運動與健康的數據，架構起「運動健康感測平台」。
因應「大健康產業」轉型，今年展覽訂定「數位躍進」、「醫材鏈結」、「創新動能」、「人本未來」及「全齡照護」五大主題，呈現臺灣醫療產業伴隨在生活中的未來樣貌。國境重新開放後，國際業者回流，外貿協會也表示，本年度展覽有12個國家企業參展，包含印尼及德國巴伐利亞兩個國家館，登記參觀的國際業者已超過830位，前5大國際買主來源國依序是泰國、新加坡、日本、越南及美國。展中亦有豐富的論壇活動，聚焦預防保健、健康促進、遠距醫療、高齡照護、醫材法規等共50場次論壇，更多展覽訊息請至本展官網(https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html)查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57941
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