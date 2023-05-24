登革熱疫情爆發！阿根廷用「輻射」對抗　絕育蚊子避免病媒蚊傳染

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阿根廷爆發登革熱 暖化更使傳染範圍擴大根據阿根廷政府統計，今（2023）年還沒入夏，阿根廷就有超過4萬例蚊蟲傳染性疾病，其中登革熱已造成40多人死亡。《BBC》報導指出，目前阿根廷當地已有超過6萬人感染登革熱，主要疫情發生在西北部。
登革熱可藉由埃及斑蚊、白線斑蚊等病媒蚊傳染，發燒、出疹是典型的登革熱症狀，嚴重可能會導致肝臟腫大、出血、器官損傷等。全球登革熱的好發地區，主要集中在熱帶、亞熱帶等有埃及斑蚊和白線斑蚊分布的國家。
而阿根廷北端屬於熱帶氣候，正是登革熱的好發地。不過，根據《路透社》報導，當地生物學家Marianela Garcia Alba表示，由於阿根廷以及全世界的氣溫升高，這些病媒蚊能夠更廣泛地傳播，而且正群體朝向南方移動。
如何對抗登革熱？ 阿根廷採「原子絕育計畫」為了對抗疫情，避免這些病媒蚊繼續肆虐，阿根廷國家原子能委員會（CNEA）的生物學家自2016起便開始進行「原子絕育計畫」。他們決定在實驗室中讓雄性蚊子照射輻射線，影響這些蚊子的繁殖能力。
之後再將這些蚊子釋放到野外，即使這些蚊子交配產下後代，牠們的後代也會因為DNA損傷而無法繼續存活。生物學家Marianela Garcia Alba在《BBC》報導中表示，這樣做的目的是為了讓受到輻射的蚊子成為優勢族群，以遏止登革熱的傳播。
生物學家每週會對1萬隻雄性蚊子進行絕育計畫，目標是能提升到50萬隻絕育蚊子，並預計會在今年11月釋放第一批絕育蚊子。希望藉此控制登革熱疫情，同時也避免瘧疾、茲卡病毒等疫情的擴大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57899
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