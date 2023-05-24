強颱瑪娃能活很久！「這天」北轉影響台灣 鄭明典：有可能發海警
強颱瑪娃目前持續往西移動接近台灣，由於太平洋目前的海溫和大氣條件，對瑪娃的發展提供較好的環境，因此其生命週期長達一週以上，中央氣象局局長鄭明典指出，目前各國預報大致達成「靠近台灣北轉」的趨勢，下週一至下週二（5/29至5/30）準備轉彎，下週三（5/31）開始北轉，由於暴風圈未來還有擴大的空間，若真的比較靠近台灣，不排除有發布海上警報的可能，陸上警報機率則較低。不過距離北轉還有一段時間，民眾可先留意週末沿海「長浪」所帶來的威脅。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典表示，強颱瑪娃稍早結構有稍微被破壞，今（24）日一整天應該屬於重整階段，明（25）日晚上開始又會開始下一波增強，目前各國模式大多預測，颱風會在靠近台灣時北轉，不過北轉的角度仍要看太平洋高壓勢力的強弱，若太平洋高壓退的多，北轉角度較大，則台灣受影響較小，太平洋高壓退的不夠，北轉角度小，颱風太靠近台灣，海上警報的機率也就相對較高。
鄭明典指出，目前看起來，瑪娃颱風以較大的角度北轉的機率較高，也沒有明顯「提早北轉」的趨勢，不過後期預報還有很多調整空間。氣象局氣象預報中心主任呂國臣則表示，時間越久，颱風預測的誤差就越大，本週應靜觀其變瑪娃颱風的動向，春夏季節交替時，出現許多複雜的天氣系統是正常現象，無須過度擔憂。
呂國臣提醒，雖然颱風本身對台灣的實際影響還有待觀察，不過近期能確認的是，週末颱風將替基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海帶來「長浪」，由於本週各地天氣較穩定，也無較強的風勢，許多人會前往海邊活動，提醒民眾一定要留意自身安全，氣象局將持續關注瑪娃颱風動向。