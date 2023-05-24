好市多毒莓回收56萬噸！6月將專案進口A肝疫苗2000支
好市多莓果接連檢出A肝病毒陽性，根據食藥署統計，目前已回收逾56萬噸。隨著國內A肝疫苗打氣增加，現採自費控貨供應，預計6月將專案進口2000支。
記者許若茵／台北報導
今食藥署召開例行記者會，由於好市多綜合莓果、藍莓、草莓皆檢出A肝病毒陽性，衛生單位命令好市多全面下架並回收，截至昨（23）日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計5萬6065.97公斤，包含科克蘭冷凍綜合莓2萬5750.19公斤、科克蘭冷凍草莓2751.97公斤、科克蘭冷凍藍莓2萬7563.81公斤。
食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果輸入商，截至昨日止抽驗77件，1件陽性，62件陰性，14件檢驗中，17日至23日無新增陽性案件。
食藥署副署長陳惠芳指出，近期國內「不活化A型肝炎疫苗」需求增加，國內A型肝炎疫苗共有2家業者，目前自費疫苗皆控貨供應中，但公費小兒A肝疫苗供應正常。
陳惠芳說，食藥署已於19日啟動公開徵求專案進口或製造，目前庫存3148支供應正常，業者也有意願專案進口，預計6月會進口2000支。
疾管署建議，有慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。