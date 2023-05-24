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自己的腳痛自己救責任編輯：謝承恩
足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎
作者：朱家宏（足踝專科資深名醫）
出版社：時報出版
足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎
作者：朱家宏（足踝專科資深名醫）
出版社：時報出版
推薦原因：朱家宏醫師在其著作《自己的腳痛自己救》中提到，痛風並非與「風」有關，而是與新陳代謝有關的疾病，呼籲務必要改變生活型態，就不必走到關節退化、腎臟衰竭的地步。
痛風性關節炎，曾經被視為貴族專利的「帝王病」和「富貴病」，現已廣泛影響現代人，甚至國中生也開始出現症狀。而普林是尿酸的原始基質，存在於所有細胞核中，因此吃下含有大量細胞核的食物後，比如種子類、內臟類，血中尿酸會升高。然而，尿酸的來源不止於食物，身體自然代謝也會產生尿酸，因此血液中仍會有一定含量的尿酸。
尿酸超標，骨頭裡變身「粉筆灰」的痛風石
正常的情況下，尿酸是溶解在血液中，但是當血液中尿酸納過高、人體無法正常代謝，就會解析成結晶，形成「痛風石」。然而，痛風石並不像我們一般所想像的「石頭」，反而比較像粉筆，硬度也差不多，碾碎後就像粉筆灰一樣，常常會沈澱在關節部位，就是痛風性關節炎。痛風石就像「骨頭裡的粉筆灰」；往往一切開傷口，痛風石就會像石灰水一樣地流出來。
腳趾、耳朵、腳底板……尿酸結晶喜愛身體「涼快」地方
那為什麼尿酸結晶會特別容易沉澱在手指、手肘、腳踝、腳趾、膝蓋等關節部位呢？這是由於關節體溫較低，就像將糖放進冰水中攪拌半天也無法溶解的原理一樣，所以不只是關節，只要是人體末端體溫比較低的位置，都有沉澱的可能，例如耳朵、腳底板、屁股......等。我曾有位病人的耳廓長滿一粒粒白色的尿酸結晶，好像青春痘一樣。
痛風不只是痛！錯誤的治療方法可能導致腎衰竭
痛風性關節炎大致上可分為急性痛風發作與慢性高尿酸血症兩種，針對兩者的不同，治療方式也有所區隔。針對慢性患者通常會給予降尿酸的藥物，但這類藥物用在急性期，不但無法解決急性發炎所產生的疼痛，還可能造成血液中尿酸值波動更加劇烈，反而使病情加重。
所以，痛風必須先認清病症的屬性本質才能對症下藥，也才不會因為一時疼痛消減，便錯估痛風性關節炎的嚴重性，放任這骨頭裡的粉筆灰繼續無警覺性地侵蝕關節。等到你發現時，可能已經造成關節退化，甚至引發腎衰竭，因此絕對輕忽不得。
痛風治療全靠飲食控制？為何生活型態改變更重要
人體是經過數十萬年的演進而成為現在的型態，其設計原本就不是要讓我們承受現代飲食中這麼高的普林量，所以飲食控制對痛風性關節炎的治療，當然是有必要的。
很多人談到痛風，往往只談飲食控制，其他的就不管。其實，飲食控制只是生活型態改變的一個面向而已。甚至有研究認為，一般飲食與嚴謹飲食控制之間，尿酸的改變僅在1mg/dL 之譜，因此良好的生活型態，多喝水、不過度疲勞及過度運動或熬夜或突然大吃大喝，可能還更重要。
飲食清淡，多喝水，按時吃藥，運動足夠，早發現早治療
除了慢性痛患者外，急性痛患者雖在發病後獲得治療，但是為了避免往後再度復發，或產生腎臟衰竭、關節退化等可能的併發症，都不能忽略定期追蹤血液中尿酸值。
急性與慢性兩者的治療都不能偏廢，循序漸進、按部就班，痛風性關節炎才可能得到完整的醫療照顧。痛風性關性炎的預防與治療應該要從多個面向來看，清淡飲食、多喝水，再配合運動，一定是首要良方。
如果患者的體質是長期高尿酸血症的型態，就要考慮長期吃降尿酸的藥，急性發作的時候利用秋水仙素跟消炎藥，來改善短期生活品質。早期發現早期治療，不要認為醫不好，找專業醫師持續治療，改變生活型態，就不必走到關節退化、腎臟衰竭的地步。
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 痛風不只是痛！足踝外科名醫警告：錯誤的治療方法可能導致腎衰竭