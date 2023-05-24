國民黨智庫研擬好大選政策主軸 侯友宜：有專業跟經驗信心
代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（24）日在出席市政會議後受訪時被問到傳出黨內智庫已研擬好未來大選政策主軸，要以掃蕩黑幫、打擊詐騙以及恢復特偵組，以偵辦黑金貪腐案件為主。對此，侯友宜表示，這些本來就是他的工作，也是他的專業，有信心帶著專業跟經驗，全力壓制國內人民最痛恨的治安議題，從安內再來攘外，讓台灣會越來越好，人民能夠在這塊土地生活越安定。
記者吳嘉億／新北報導
對於外傳國民黨智庫研擬好未來大選政策主軸，侯友宜表示，非常謝謝大家關心國內外的情勢，也給他很多意見，這一段時間看到黑道氾濫、詐騙猖獗、政治跟黑金的掛勾，這些都是大家面臨最重要的挑戰；指出人民如果沒有辦法在人身安全上得到保護，再奢談安居樂業都是多說的。
侯友宜接著說，人民最痛恨的是國內的事情如果沒有安定，要如何去面對國際情勢？所以他常常說國內的事情要整頓好，面對人民最惶恐、人民沒辦法安全、安心的地方要全力以赴，這些本來就是他的工作，也是他的專業，有信心帶著他的專業跟經驗，全力壓制國內大家人民最痛恨的治安的相關的議題。
記者也問到昨日新北市副市長謝政達、新北市副秘書長張其強到黨中央，是不是去討論選戰規劃？對此，侯友宜表示，2位同仁在下班時間到黨中央去討論如何跟黨中央密切的合作，這一段時間他跟黨中央有很多政策的討論，以及相關的一些作為，雙方都有做好充分的溝通，兩個同仁過去詳細去確認未來如何讓國家、讓社會會越來越好的方向，詳細的討論一些方向跟細節。