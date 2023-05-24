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及時雨挹注水庫進帳！水利署：幾乎確定反轉乾旱情勢

▲近期鋒面來襲，為台灣各地帶來「及時雨」，水利署副署長王藝峰今（24）日接受《NOWnew今日新聞》採訪時指出，此波降雨為第四波梅雨，幾乎確定反轉台灣乾旱情勢。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.23）
▲近期鋒面來襲，為台灣各地帶來「及時雨」，水利署副署長王藝峰今（24）日接受《NOWnew今日新聞》採訪時指出，此波降雨為第四波梅雨，幾乎確定反轉台灣乾旱情勢。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.23）

記者鄭妤安／台北報導

近期鋒面來襲，為台灣各地帶來「及時雨」，水利署副署長王藝峰今（24）日接受《NOWnew今日新聞》採訪時指出，此波降雨為第四波梅雨，幾乎確定反轉台灣乾旱情勢，從上週五（19日）早上7時起至今日早上7時，預估將挹注各地水庫3247萬頓的水量，不過要解除旱象需再多下幾場雨。此波降雨以中部、桃園新竹地區獲益最大，對於將水情燈號轉呈「水情提醒」綠燈的規劃，他回應「目前仍在討論中。」

自上週五開始，各地區受到鋒面影響天氣不穩，對流發展旺盛，為正在枯水期的台灣帶來「及時雨」，王藝峰表示，這一波降雨幾乎確定反轉乾旱的情勢，不過要解除旱象可能需要再多下幾場雨，特別是南部地區。

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他接續說明，此波降雨為第四波梅雨，從上週五早上7時起至今日早上7時，預估將挹注台灣各地水庫3247萬頓的水量，中部、桃園新竹一帶獲益最大，日月潭及上游的霧社水庫加起來約會有500萬噸的挹注，石門水庫約480萬噸，南部的曾文及烏山頭水庫約有300萬噸，而寶山、寶二水庫也會有380萬噸進帳，而明德水庫因容量較小，故蓄水率已回升至98%，其他像是北部的水庫都已在七成以上，中部大約在五成以上，目前南部也正在朝四成的蓄水率努力。

值得一提的是，上週石岡壩蓄水率仍在兩成左右，近日卻回升至100%滿水位，王藝峰指出，石岡壩為攔河堰，是下游豐原淨水場的取水口，其蓄水量不大，水量來源主要來自上游德基水庫、天輪壩、青山壩等具發電性質的水壩，近日中部地區降雨頗豐，雖然這些水壩並無明顯的大規模放水，但水壩與水壩之間的河段仍有水流進入河川，因此使得石崗壩的蓄水率升至100%，不過蓄水量仍有限，水利署將加強引水至相關淨水廠如豐原淨水廠來供水，盡可能不浪費任何水源。

根據水利署水庫水情資料顯示，截自今日上午7時，全台仍有4座主要水庫蓄水率跌到兩成以下，其中以曾文水庫、阿公店水庫蓄水量8.8%墊底，蘭潭水庫、白河水庫約在16至18%左右，仁義潭水庫、南化水庫月在兩成位置，湖山水庫、烏山頭水庫、牡丹水庫則大約在30至40%左右。

目前台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間10時至上午6時減壓供水、工業節水10%、非工業用水大戶節水15%；新竹、台中及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間10時至隔日上午6時減壓供水、工業自主節水7%；苗栗地區為水情提醒綠燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水、工業自主節水5%；其餘地區水情正常。

此波降雨以中部、桃園新竹一帶獲益最多，外界關切是否有規劃要將水情燈號轉呈「水情提醒」綠燈，王藝峰回應「目前仍在討論中」，他也提到，如今水情正在好轉當中，會根據中央氣象局的評估，來做好後續的因應措施，相關抗旱水井、臨時的海淡廠等，目前運作也都正常，水利署將持續注意颱風或是大規模降雨對供水的影響。

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