及時雨挹注水庫進帳！水利署：幾乎確定反轉乾旱情勢

自上週五開始，各地區受到鋒面影響天氣不穩，對流發展旺盛，為正在枯水期的台灣帶來「及時雨」，王藝峰表示，這一波降雨幾乎確定反轉乾旱的情勢，不過要解除旱象可能需要再多下幾場雨，特別是南部地區。
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值得一提的是，上週石岡壩蓄水率仍在兩成左右，近日卻回升至100%滿水位，王藝峰指出，石岡壩為攔河堰，是下游豐原淨水場的取水口，其蓄水量不大，水量來源主要來自上游德基水庫、天輪壩、青山壩等具發電性質的水壩，近日中部地區降雨頗豐，雖然這些水壩並無明顯的大規模放水，但水壩與水壩之間的河段仍有水流進入河川，因此使得石崗壩的蓄水率升至100%，不過蓄水量仍有限，水利署將加強引水至相關淨水廠如豐原淨水廠來供水，盡可能不浪費任何水源。
根據水利署水庫水情資料顯示，截自今日上午7時，全台仍有4座主要水庫蓄水率跌到兩成以下，其中以曾文水庫、阿公店水庫蓄水量8.8%墊底，蘭潭水庫、白河水庫約在16至18%左右，仁義潭水庫、南化水庫月在兩成位置，湖山水庫、烏山頭水庫、牡丹水庫則大約在30至40%左右。
目前台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間10時至上午6時減壓供水、工業節水10%、非工業用水大戶節水15%；新竹、台中及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間10時至隔日上午6時減壓供水、工業自主節水7%；苗栗地區為水情提醒綠燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水、工業自主節水5%；其餘地區水情正常。
此波降雨以中部、桃園新竹一帶獲益最多，外界關切是否有規劃要將水情燈號轉呈「水情提醒」綠燈，王藝峰回應「目前仍在討論中」，他也提到，如今水情正在好轉當中，會根據中央氣象局的評估，來做好後續的因應措施，相關抗旱水井、臨時的海淡廠等，目前運作也都正常，水利署將持續注意颱風或是大規模降雨對供水的影響。