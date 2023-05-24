政府成立主權基金　楊金龍：不應由央行成立

近期多名立委提案，要求央行應提撥外匯儲備總額的一定比例 （10%）設立外匯投資基金做為我國主權財富基金。央行總裁楊金龍今（24）日赴立院財委員表示，他並不反對成立主權基金，但認為不宜用央行法作為法源，應該要另立專法，也提到新加坡淡馬錫主權基金的例子，因投資虛擬貨幣虧掉約新台幣57億元，坦言若這種情況發生在台灣，很難向社會交待。
記者許家禎／台北報導
立委們提案要求央行應提撥外匯儲備總額的一定比例 （10%）設立外匯投資基金做為我國主權財富基金，以強化國家競爭力與安全並累積國家財富。而央行總裁楊金龍在昨日提前出爐的書面報告中指出，台灣若要成立主權財富基金，要先思考如何定位、能否達成預定的目的，且不宜用中央銀行法予以規範，應要由政府制定專法，才是負責任的做法。
楊金龍今日出席財委會時再度強調，主權基金嚴格定義是政府主導，非央行主導，因此應在央行法之外設置專法，藉此來規範主權基金的資金來源、投資目的、策略等指導原則。
截至4月底，我國外匯存底金額為5611.16億美元。楊金龍指出央行的外匯存底近8年來操作績效，一年可挹注國庫 1600到1800億元，若跟其他國家相比，很多國家無法做到，像是日本過去平均 8年來投報率0.66%，瑞士4.3%，而台灣國庫由央行貢獻則有8.96%，認為反而操作主權基金風險相對高。
楊金龍也舉例新加坡淡馬錫主權基金，是在一個架構下做管理、操作，有政治體制的特殊性，但因投資虛擬貨幣虧掉約新台幣57億元，若這種情況發生在台灣，其實很難向社會交待。