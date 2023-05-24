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注意力不足過動症孩子易網路成癮！　醫揭背後主因

注意力不足過動症孩子易網路成癮！　醫揭背後主因
注意力不足過動症孩子易網路成癮！　醫揭背後主因

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】注意力不足過動症是一種常見的兒童神經發展疾患，大約有5%~8%的學齡兒童受到此疾病影響。在3C普及、網路發達的現代，控管這群孩子的網路使用，已成為兒童青少年精神科門診中最常見的議題之一。

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網路成癮　常見臨床表現有這些

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，網路成癮雖然尚未被列入正式的精神疾病診斷中，卻是不容忽視的重要現象。成癮的核心症狀包含對於網路使用的失控，且這樣的失控行為顯著影響日常生活，包含戒斷症狀（想上網而無法上網的時候，感到煩躁且坐立不安），以及明知道不妥但仍花費過多時間於網路上，同時這些網路過度使用行為已影響到就寢時間、學校出席狀況、課業學習表現及親子關係等。

注意力不足過動須即時回饋　利用網路逃避現實壓力

注意力不足過動症的孩子，因專注力難以持續，更傾向追求新奇刺激，具有高度變化性的事物，且他們通常難以延遲滿足，需要立即的回饋。相較於現實生活中，必須付出長足努力且持之以恆，才能看到成果，網路上的互動，不但充滿刺激與變動性、又可立即獲得回饋，也因此讓這群孩子更容易沉浸其中而難以自拔。

此外，注意力不足過動的孩子不論在課業學習或生活常規的執行上，都比一般孩子更難達到家長或老師的要求，長期下來累積許多挫折感，便容易轉而用對立反抗或自我放棄的態度去面對外在環境的規範，進而引發更多親子衝突。這些衝突及挫折，便會讓孩子傾向用網路這樣快速、便捷、可近性高的方式去紓解壓力，而不願去正視現實生活中的困難。

治療注意力不足過動合併網路成癮　藥物+生活調適為上策

李宛臻表示，有許多因網路成癮問題，被家長帶來就醫的孩子，經過門診評估後，其實潛藏著注意力不足過動的症狀，未被好好診斷治療。因此，使用藥物治療注意力不足過動的症狀十分重要，孩子比較能專注且衝動性下降後，才能更有效的去學習自我節制的技巧，並靜下心來面對現實生活的困難，而非永遠用網路來逃避外在壓力。

除此之外，持續培養孩子壓力因應及情緒調節的能力，並調整教養方式，例如以鼓勵代替責備，建立簡單但明確的家內規範，同時陪伴孩子探索各種興趣以及討論生涯規劃，讓孩子能有生活重心和長期努力的目標，才是解決網路成癮問題的根本之道。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57904

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