注意力不足過動症孩子易網路成癮！　醫揭背後主因

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網路成癮 常見臨床表現有這些臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，網路成癮雖然尚未被列入正式的精神疾病診斷中，卻是不容忽視的重要現象。成癮的核心症狀包含對於網路使用的失控，且這樣的失控行為顯著影響日常生活，包含戒斷症狀（想上網而無法上網的時候，感到煩躁且坐立不安），以及明知道不妥但仍花費過多時間於網路上，同時這些網路過度使用行為已影響到就寢時間、學校出席狀況、課業學習表現及親子關係等。
注意力不足過動須即時回饋 利用網路逃避現實壓力注意力不足過動症的孩子，因專注力難以持續，更傾向追求新奇刺激，具有高度變化性的事物，且他們通常難以延遲滿足，需要立即的回饋。相較於現實生活中，必須付出長足努力且持之以恆，才能看到成果，網路上的互動，不但充滿刺激與變動性、又可立即獲得回饋，也因此讓這群孩子更容易沉浸其中而難以自拔。
此外，注意力不足過動的孩子不論在課業學習或生活常規的執行上，都比一般孩子更難達到家長或老師的要求，長期下來累積許多挫折感，便容易轉而用對立反抗或自我放棄的態度去面對外在環境的規範，進而引發更多親子衝突。這些衝突及挫折，便會讓孩子傾向用網路這樣快速、便捷、可近性高的方式去紓解壓力，而不願去正視現實生活中的困難。
治療注意力不足過動合併網路成癮 藥物+生活調適為上策李宛臻表示，有許多因網路成癮問題，被家長帶來就醫的孩子，經過門診評估後，其實潛藏著注意力不足過動的症狀，未被好好診斷治療。因此，使用藥物治療注意力不足過動的症狀十分重要，孩子比較能專注且衝動性下降後，才能更有效的去學習自我節制的技巧，並靜下心來面對現實生活的困難，而非永遠用網路來逃避外在壓力。
除此之外，持續培養孩子壓力因應及情緒調節的能力，並調整教養方式，例如以鼓勵代替責備，建立簡單但明確的家內規範，同時陪伴孩子探索各種興趣以及討論生涯規劃，讓孩子能有生活重心和長期努力的目標，才是解決網路成癮問題的根本之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57904
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