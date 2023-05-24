羅芙奧2023春季拍賣會6/1登場　三大藝術專場特色成亮點

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第二場6月3日下午4時舉槌的「薈萃國際：現代與當代藝術」專場，薈萃東西方藝術大師傑作，並聚焦新興當代藝術。推薦新表現主義、日韓新生代以及20世紀經典。重點拍品推薦：西班牙當代藝術家哈維爾．卡勒加（Javier Calleja）可愛的療癒系風格在拍場上依然魅力不減，拍品《有一點點幸運》100號畫作曾為藝術家宣傳照之重要作品、塩田千春《存在的狀態（窗扉）》、奈良美智《無題》。普普藝術大師梅爾．拉莫斯（Mel Ramos）1990年作品《裸女臥姿》。韓國國際級藝術家禹國元（Kukwon Woo）、一代大師朱銘《水牛》象徵著台灣鄉土情懷的作品也現身會場。
壓軸登場的是6月4日下午2時「現當代藝術專場」「現代與當代藝術」專場匯聚名家與新銳，翻轉藝術新力量，囊括潛力新秀與市場強棒藝術家佳作共149件，總金額近4億台幣，展現多元樣貌。華人抽象藝術之最趙無極《22.04.1997》領銜，抽象藝術大師朱德群2004年《變幻》，西洋現當代藝術貝爾納．畢費的《藍色咖啡壺》；流藝術霸主KAWS《作為朋友》；西班牙藝術家拉法‧馬卡龍《海洋》；美國抽象畫家艾迪．馬丁內斯《無題》，日本超人氣藝術家奈良美智2016年經典雕塑《森林之子/奶油般的雪》，另有近年來炙手可熱藝術家六角彩子、山本麻友香等藝術收藏品均出現這次專場。當代雕塑大師朱銘《人間系列》也都相當值得珍藏。
另外，羅芙奧2023春季拍賣會的「尊釀雲集 Finest and Rarest Wines」專場，也有近700件拍品精。首場6月1日的葡萄酒專場以香檳開場，匯聚炙手可熱的品牌如Dom Pérignon、以白中白聞名的Salon與Krug。值得注意的是此次拍賣會也再度籌劃酒莊直送專區，與數個酒莊攜手推出八零年代至兩千年初的原裝箱拍品，同時也與酒莊指定的合作酒商徵集了如八零年代高分年份的d'Yquem套組、一次收藏1964至2010年共30個年份的香檳王套組等。
第二場則是6月2日的威士忌專場，除數款高年份威士忌如1978年蒸餾的Brora 40年、女王加冕六十週年紀念酒Glenfarclas 1953、Ardbeg全球限量250組的Double Barrel 1974外，尊釀雲集於此次拍賣也規劃了三個專區：<Collect in the Orinigal Way>典藏原箱專區，收藏家可以覓得三瓶一箱的Balvenie 30年木盒版原裝箱等收藏；於<Encounter with the Unexpected>獨立裝瓶廠專區，收藏家可以尋得許多已關廠的早期蒸餾作品，而在<The More The Merrier>則有4.5公升大瓶裝專區，豐富的藏品盼能滿足每一位藏家的需求。
同時，羅芙奧2023春季手袋及精品鑑賞會將於6月1日至6月4日除邀請藏家一同欣賞瑰麗耀眼的名貴珠寶、匠師精神愛馬仕手袋以及珍稀高級鐘錶外，也將呈現逾3克拉梨形切割濃彩粉紅色鑽石配鑽石戒指，除此之外更展示稀有哥倫比亞木佐礦區無浸油祖母綠以及煥發璀璨光芒的彩色鑽石都將出現於該鑑賞會。