台海危機影響境外生留台　陸生歸零、大馬學生出走

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但大學問執行長魏佳卉指出，台海危機鬆動境外生留台信心，疫後不只陸生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞，近年留台人數下滑非常明顯，除了將留台人數第一的寶座讓給越南外，人數亦逐年減少。除了馬來西亞華人同樣面臨少子化衝擊外，加上大陸近年提供許多優於台灣的留中優惠措施，因此大批大馬學生紛紛赴中國升學。
魏佳卉提到，澳門親中多年，在澳門政府政策引導下，當地學生轉向到大陸升學；反送中運動後，出現大批港人留台潮，但是香港本地不僅也有少子化危機，加上港府政策引導港生以DSE成績（香港學測）申請中國大學，都讓留台人數出現下滑趨勢。
另外，魏佳卉表示，新冠肺炎疫情期間，全球留學人數大幅下滑，包括英國、澳洲等國，因為留學生減少，為其國內的教育市場和經濟帶來巨大衝擊，在此同時，留學台灣的境外生人數以越南成為第一大國，2022年越南在台學位生達16,141人，比起2020年成長35.41%。
魏佳卉分析，近3年帶動台灣境外生人數成長的關鍵，在於結合產學合作、就業，以及台商新南向供應鏈佈局的新南向專班。教育部統計，2020至2022年間，境外學位生成長前10名學校，7所為科大，其中前3名分別為龍華、正修、崑山，都是製造業中階技術人才培育大校，龍華境外學位生成長更一舉突破538人。
魏佳卉說，放眼全球，高等教育向來與所屬國家社會和產業發展緊密結合，技職體系的科技大學境外生成長，反映國內中階技術人才缺口需求。對境外生而言，留台升學搭配畢業留台工作簽證，加上紅色供應鏈往越南移動，對越南學生而言，來台留學學成歸國，同時銜接當地就業市場，可說是一舉多得的生涯規劃。