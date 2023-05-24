「柯昌配」擔任柯文哲副手？黃國昌：從沒想過選副總統

台海危機影響境外生留台　陸生歸零、大馬學生出走

▲升學資訊平台大學問今（24）日指出，受台海危機影響，不只陸生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞的學生也紛紛赴中國升學。（示意圖／Nownews資料畫面）
▲升學資訊平台大學問今（24）日指出，受台海危機影響，不只陸生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞的學生也紛紛赴中國升學。（示意圖／Nownews資料畫面）

記者李琦瑋／台北報導

隨著疫情解封，各國留學生市場逐漸復甦，根據國際市場分析機構IMARC集團預估，全球高等教育產值將從2022年201億美元，來到2028年的611億美元，市場規模將擴大3倍。升學資訊平台大學問今（24）日卻指出，台灣境外生人數，在疫情解封後，除了越南、泰國、日本、菲律賓等國外，其他國家地區境外生人數，因為兩岸關係緊張，出現緩步下滑趨勢，不只陸生歸零，大批大馬學生受留中優惠吸引，紛紛赴中國升學。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大學問指出，已經躍升世界人口第一大國的印度外交部預估，印度留學生將從疫情前2019年的77萬人，2028年成長為180萬人，可見，全球對高等教育的需求正全面擴張當中。

但大學問執行長魏佳卉指出，台海危機鬆動境外生留台信心，疫後不只陸生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞，近年留台人數下滑非常明顯，除了將留台人數第一的寶座讓給越南外，人數亦逐年減少。除了馬來西亞華人同樣面臨少子化衝擊外，加上大陸近年提供許多優於台灣的留中優惠措施，因此大批大馬學生紛紛赴中國升學。

魏佳卉提到，澳門親中多年，在澳門政府政策引導下，當地學生轉向到大陸升學；反送中運動後，出現大批港人留台潮，但是香港本地不僅也有少子化危機，加上港府政策引導港生以DSE成績（香港學測）申請中國大學，都讓留台人數出現下滑趨勢。

另外，魏佳卉表示，新冠肺炎疫情期間，全球留學人數大幅下滑，包括英國、澳洲等國，因為留學生減少，為其國內的教育市場和經濟帶來巨大衝擊，在此同時，留學台灣的境外生人數以越南成為第一大國，2022年越南在台學位生達16,141人，比起2020年成長35.41%。

魏佳卉分析，近3年帶動台灣境外生人數成長的關鍵，在於結合產學合作、就業，以及台商新南向供應鏈佈局的新南向專班。教育部統計，2020至2022年間，境外學位生成長前10名學校，7所為科大，其中前3名分別為龍華、正修、崑山，都是製造業中階技術人才培育大校，龍華境外學位生成長更一舉突破538人。

魏佳卉說，放眼全球，高等教育向來與所屬國家社會和產業發展緊密結合，技職體系的科技大學境外生成長，反映國內中階技術人才缺口需求。對境外生而言，留台升學搭配畢業留台工作簽證，加上紅色供應鏈往越南移動，對越南學生而言，來台留學學成歸國，同時銜接當地就業市場，可說是一舉多得的生涯規劃。

今年6月學位陸生將清零！潘文忠：將持續與中國溝通

巷仔內／被傷透心的陸生　成政治角力的犧牲者

陸生清零／學者：台陸學生交流　有助增進彼此理解

陸生清零／疫情、兩岸關係僵　來台陸生數暴跌近9成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀