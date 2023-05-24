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國泰航空被指歧視陸客　港特首稱痛憤失望

▲香港國泰航空最近有空服員遭到投訴，疑似嘲諷乘客「如果不知道毛毯的英文，就不配拿毛毯」。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港國泰航空最近有空服員遭到投訴，疑似嘲諷乘客「如果不知道毛毯的英文，就不配拿毛毯」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北24日電）香港國泰航空被陸客投訴空中服務員歧視非英語乘客，在中國官媒狂轟下，香港行政長官李家超今天表示，對機組人員傷害中國大陸同胞感情，感到痛憤失望。

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綜合港媒報導，李家超今天在廣州出席活動時，在演講中直指對相關國泰機組人員不尊重乘客，感到非常痛心，指這些不敬的言行傷害了香港和中國大陸同胞的感情，破壞了香港一貫的尊重、有禮、共融的文化和價值觀。這些惡劣言行發生在香港的航班上，感到痛憤和失望。

李家超說，已經向國泰航空行政總裁林紹波提出，類似情況不容再次發生；雖然涉事的3名機組人員已經被解僱，但國泰航空需要檢討培訓和服務質素，提升顧客服務文化，重塑尊重有禮的好客形象，不負社會對國泰的期望。

有陸客22日在其社交媒體「小紅書」以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文，指21日搭乘國泰CX987航班由成都飛往香港，他的座位靠近空服員準備餐飲及休息處，自坐下開始，不斷聽到空中服務員用英文及粵語抱怨。

這名乘客並上傳錄音，當中一群疑似空中服務員討論有陸客錯把「carpet（地毯）」當成「blanket（毛毯）」，並笑稱if you cannot say blanket in English,you cannot have it（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以及carpet is on the floor（地毯在地上），背景有其他空服員在笑。

事件迅速在中國社交平台發酵，包括環球時報及北京日報等都陸媒均報導。

其中人民日報旗下微信公眾號「俠客島」23日晚間再度發文，稱在香港歧視普通話註定是個笑話，籲國泰航空不能只是道歉了事，責任不能僅推給幾名涉事員工，國泰應該反省的是自己的管理制度和公司文化。

「俠客島」文章指，在這般規模龐大的企業，居然仍有人蟄伏於陰暗角落，腦子裡殘留著不知今夕何夕的錯亂思維，不得不讓人深思。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120524

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