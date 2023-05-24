國泰航空被指歧視陸客　港特首稱痛憤失望

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李家超說，已經向國泰航空行政總裁林紹波提出，類似情況不容再次發生；雖然涉事的3名機組人員已經被解僱，但國泰航空需要檢討培訓和服務質素，提升顧客服務文化，重塑尊重有禮的好客形象，不負社會對國泰的期望。
有陸客22日在其社交媒體「小紅書」以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文，指21日搭乘國泰CX987航班由成都飛往香港，他的座位靠近空服員準備餐飲及休息處，自坐下開始，不斷聽到空中服務員用英文及粵語抱怨。
這名乘客並上傳錄音，當中一群疑似空中服務員討論有陸客錯把「carpet（地毯）」當成「blanket（毛毯）」，並笑稱if you cannot say blanket in English,you cannot have it（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以及carpet is on the floor（地毯在地上），背景有其他空服員在笑。
事件迅速在中國社交平台發酵，包括環球時報及北京日報等都陸媒均報導。
其中人民日報旗下微信公眾號「俠客島」23日晚間再度發文，稱在香港歧視普通話註定是個笑話，籲國泰航空不能只是道歉了事，責任不能僅推給幾名涉事員工，國泰應該反省的是自己的管理制度和公司文化。
「俠客島」文章指，在這般規模龐大的企業，居然仍有人蟄伏於陰暗角落，腦子裡殘留著不知今夕何夕的錯亂思維，不得不讓人深思。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120524