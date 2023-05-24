美軍印太司令談台海　強調預防衝突重要性

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前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾評估，中國可能在2027年前對台動武。阿基里諾表示，戴維森說法源於中共總書記習近平曾指示軍方在2027年前具備武統台灣的能力，「500萬人曾問我何時會發生，我都拒絕回答」。
阿基里諾說，沒有人知道確切答案。可以肯定的是，他肩負預防衝突、做好戰鬥準備且打贏戰爭的職責，無論衝突何時發生，美軍都有訓練精良且裝備充足的人力準備就緒，完成使命。
與阿基里諾對談的NCUSCR會長歐倫斯（Stephen Orlins）說，中共解放軍如跨越台海發動兩棲攻擊，肯定傷亡慘重，保守派領導階層決定這麼做的機率很低。
阿基里諾停頓幾秒後點頭答道：「我認為你說的有道理。」
談到俄烏戰爭對台海的啟示，阿基里諾說，希望習近平體認到沒有「速戰」這回事。一旦決定開戰，投入的人命與財產將壓垮自身人民，深刻影響緊密交織的全球經濟。侵略者也將面對國際社會譴責，在軍事、經濟及外交面陷入困境，這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當前處境。
被問及台灣如何增強防禦與嚇阻能力，阿基里諾重申美方依台灣關係法提供軍備，確保台灣人民有能力自我防衛，「我有信心，他們接收並採購各項適當能力」。
阿基里諾演講中細數中國令印太地區國家憂心的作為，包括在南海人造島上建設軍事基地、攔截美國軍機動作愈來愈危險、阻擋菲律賓船隻進入南海爭議水域、毀棄對香港的「一國兩制」承諾、以試射飛彈及模擬封鎖等咄咄逼人的行動脅迫台灣人民。
去年8月，中國在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後片面切斷美中部分軍事溝通管道。美軍今年2月擊落飛越北美的中國高空偵察氣球後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）試圖聯繫中方，時任中國國防部長魏鳳和拒絕接聽。
阿基里諾說，美中防衛部門有「技術性連線」可運用，「一旦有突發事件，我肯定會拿起來撥號碼，但不確定對方是否會接聽」。
他在演講時說，一再要求與中方對口溝通，但對方尚未批准，「兩軍建立常態溝通是負責任管控競爭、降低風險、避免誤判的關鍵，我不認為開放坦率對話應被當作談判籌碼。風險太高，衝突代價也太高了。我準備好且依舊願意和我的對口戰區司令員有坦率、開放的討論」。
阿基里諾說，美中觀點不同，但不代表必須相互對抗。美國不尋求圍堵或打壓中國，激烈競爭為的是維護「基於規則的秩序」。
即使如此，阿基里諾仍認為曾在2014、2016年參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的中國不該重返這項兩年一度的全球最大海上軍演，原因在於中國在南海「非法造島且軍事化，違背美方政策、原則及環太軍演意義」。（編輯：陳惠珍）1120524