「搖搖杯烏龍麵」裡竟有活體青蛙 日本丸龜認錯了！入侵路徑曝光
在台灣也有展店的日本連鎖烏龍麵店「丸龜製麵」爆食安事故，上周二（16）推出的新品「丸龜搖搖杯烏龍麵」（シェイクうどん），21日竟有客人吃完整杯後，才在底部發現發現一隻活體綠青蛙。對此，日本丸龜昨（23）證實確有此事並道歉，經查為蔬菜加工廠發生的疏失，有使用到相關蔬菜的商品將停賣至25日，也會防止再度發生類似情事。
記者徐銘穗/綜合報導
吃到活青蛙的苦主22日在推特發文，表示他出差時購買丸龜製麵麻辣搖搖杯烏龍麵麻辣擔擔沙拉口味，吃到最後才發現裡面竟有一隻青蛙，提醒大家食用前要多加留意。有網友質疑活青蛙真實性，苦主回覆說是真實發生，絕無造假。
他也附上杯底活青蛙照片與一段8秒鐘影片，影片中只見綠色小青蛙在淺淺暗紅色湯汁中弱弱地划動前肢，苦主用筷子將牠撈起時，小青蛙身上還纏著一條烏龍麵。
對此，丸龜製麵今日在官網發表道歉聲明，指出此該案發生在長崎縣的諫早店，5月21日客人外帶的「麻辣擔擔沙拉烏龍麵（ピリ辛担々サラダうどん）」中混入了青蛙，對於造成顧客困擾感到非常抱歉。
丸龜製麵還說，經查該隻青蛙是在蔬菜加工廠時沒有被發現，將加強檢查所有生菜加工廠，另外部分有使用到生菜的商品，也在23日至25日停止販售，丸龜嚴肅看待此事，將全力防止再度發生。
日本丸龜製麵自5月16日推出新款外帶商品「搖搖杯烏龍麵」，將烏龍麵、醬汁、生菜等裝進飲料塑膠杯中，由消費者在食用前進行搖晃共有5種不同品項可供選擇，最便宜的只要390日圓（約新台幣88元），最貴的740日圓（約新台幣167元）。丸龜製麵表示，開賣3天累計販賣21萬杯。