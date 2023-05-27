回憶殺／李聖傑靠運動健體挺過低潮！日吃「獨家法寶」 積極護嗓
李聖傑以歌曲〈痴心絕對〉走紅20年，在音樂圈佔有一席之地，還打造出許多驚人紀錄，隨著疫情解封，他也在5月26日、27日於馬來西亞開唱。從出道一直唱歌至今已經有24年，但李聖傑的聲音依舊如當年宏亮、有力，除了靠運動增強身心，讓他挺過低潮，還靠著他日日都吃「獨家法寶」保養嗓音。
記者吳雨婕/綜合報導
李聖傑不僅愛唱歌，同時也很注意身體保養，喜歡運動，3歲時就開始學游泳，還學過跆拳道、打過網球，甚至還當過網球教練，平常就愛健身，為的就是能維持好體力，他曾表示，已經維持健身習慣7年了，固定有時間就會去健身房、網球場，因為打網球，可以提升肺活量，他直言對唱歌有幫助，多多益善。不過打網球也讓李聖傑有運動傷害，他曾因為打網球導致半月軟骨受傷，而運動除了鍛鍊身體外，也增強了心理狀態，才能讓他在演藝圈中穩定成長。
至於保養喉嚨的方法，李聖傑大方不藏私的分享：「最重要的是晚上要忌口，尤其忌吃甜食、水果，才能保持喉嚨亮度。」還悄悄透露私人護嗓秘方，就是將花旗蔘加珠貝，打成粉狀，每天早晚吃3匙，就會讓聲音很乾淨、明亮，不過他也提醒，感冒的時候絕對不能吃，因為會讓病症加重。