瘦到被誤認成幼貓！浪喵體重「只剩1.8公斤」 見人用盡全力求救
希望世上不再有家養動物流浪！日本網友日前與家人去超市購物，路途中發現一輛轎車底下藏了隻瘦骨嶙峋的流浪貓，渾身虛弱地朝看著自己的人類喵喵叫，像是在尋求幫助，他也趕緊餵食並抓捕送醫。該網友原因為貓咪身材瘦小而認定其為幼貓，沒想到醫生告知這是隻有生育經驗的成貓，卻因飢餓使體重降到只剩1.8公斤。
記者李惠婷/綜合報導
影片發布於13日，該名男網友在看到牠的那刻便決定誘捕並幫助這隻貓，他首先請家人在附近超市購買洗衣網、貓肉泥及工作手套，接著將裝有肉泥和水的碗推到貓咪面前，小貓看到後立即舔食，從牠突出的脊骨能看出過往的日子有多麼艱苦。
男網友見小貓逐漸失去警戒心，帶上工作手套後將碗外移，引導藏在深處的小貓一點一點暴露在陽光之下，接著找準時機抓住並放進洗衣網，誘捕行動順利完成。
因為小貓體型嬌小，男網友起先以為牠是隻幼貓，可經獸醫師檢查，這隻貓竟是隻曾生育過的成貓，但由於飢餓過久而毫無活力，有嚴重脫水和貧血症狀，體重只剩1.8公斤，醫師也無法保證牠是否能活下來，且即便活下來，很可能也活不了多久。
被帶回家的第一天，也許是因為受到環境劇變影響，小貓一點都沒有吃男網友準備的食物，然而，幾天後奇蹟發生，奄奄一息的貓開始主動進食，生命力也一點一點回到牠的身體。雖然未來的事還無法得知，但如今希望小貓能多吃點東西，慢慢長成一隻5、6公斤的快樂貓咪。