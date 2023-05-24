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同事因超商浩克被辦！基層警心寒發起「治安消極日」　律師搖頭了

▲本月20日桃園中壢一位身型壯碩如「浩克」的朱姓男子在超商鬧事，而員警到場制止，演變為執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲本月20日桃園中壢一位身型壯碩如「浩克」的朱姓男子在超商鬧事，而員警到場制止，演變為執法過當。（圖／翻攝畫面）

記者潘毅/綜合報導

本月20日桃園中壢一位身型壯碩如「浩克」的朱姓男子在超商鬧事，而員警到場制止，卻演變成執法過當。「浩克」被制伏在店門口時，員警被拍到用警棍狂敲朱男背部、頸部，事後遭懲處記過並依傷害罪嫌函送。消息曝光後，就有基層員警心寒，在網路上發起「治安消極日」要傾訴委屈。不過律師林智群卻從「地檢內幕」角度進行解析，並認為檢方已經對警察很包容了。

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「大家都支持警察嚴正執法，但不代表警察可以違法執法」，林智群律師在臉書上解釋「其實這個世界（特別是地檢署）已經對警察很包容了，如果你去查判決，一堆警民因盤查起衝突的，最後結果都是民眾被起訴判刑，警察被起訴判刑的，少之又少。」

▲中壢警分局基層員警，在臉書《靠北POLICE》發文要在6/1 00時至6/4 24時，發起第一波治安消極日。（圖／翻攝《靠北POLICE》）
▲中壢警分局基層員警，在臉書《靠北POLICE》發文要在6/1 00時至6/4 24時，發起第一波治安消極日。（圖／翻攝《靠北POLICE》）
有些人會說那些判決都是警察合法盤查的情況，民眾反抗，當然有問題。但林智群則反問「全台灣過去10年，警察違法盤查的事情，難道只有一兩件嗎？如果不是，為什麼警察被起訴判刑的這麼少？難道我們警察的素質高到這種程度嗎？」

▲「浩克」大鬧超商，員警以警棍連擊制伏，遭疑執法過當，網路正反兩派激辯。（圖／翻攝「社會事新聞影音群組」）
▲「浩克」大鬧超商，員警以警棍連擊制伏，遭疑執法過當，網路正反兩派激辯。（圖／翻攝「社會事新聞影音群組」）
隨後他也解答「因為檢察官都『不願意』處理警察啊！檢察官指揮警察辦案，警察算是自己人，警察犯錯，他們通常罵一罵，不太會起訴，地檢署也不想跟警察機關打壞關係，畢竟以後大家還要合作，除非事情鬧上媒體，鬧大，或事證明確，不然檢察官不會願意起訴警察的。」

林智群最後也舉出過往案例「即使是詹老師被大外割事件，鬧這麼大，地檢署一開始也是不起訴，輿論譁然後，才再議發回，改為起訴。你就知道地檢署有多包容警察了。所以，別再抱怨了。」

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