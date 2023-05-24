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快捷包夾藏運毒遇Ｘ光露餡　刑事局南打又查獲毒郵包闖關

▲刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲一起利用快捷包裹郵寄愷他命運毒案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲一起利用快捷包裹郵寄愷他命運毒案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲一起利用快捷包裹郵寄２公斤愷他命運毒案，南打副大隊長林耕宇表示，運毒集團利用國際快捷包裹申報規定較寬鬆之特性，將毒品愷他命以塑膠袋封裝為4小包，分別夾藏於褲管、衣物等處增加包裹重量、企圖蒙混過關，經X光機掃描發現包裹內夾藏2公斤第三級毒品愷他命，警方循線逮獲2名犯嫌，經法院裁定羈押禁見。

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▲經開箱查驗包裹內衣物、褲管、舊雜誌、化妝品、舊鞋等物品內夾藏第三級毒品愷他命，企圖蒙混過關。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲經開箱查驗包裹內衣物、褲管、舊雜誌、化妝品、舊鞋等物品內夾藏第三級毒品愷他命，企圖蒙混過關。（圖／記者郭凱杰翻攝）
刑事警察局南部打擊犯罪中心案接獲財政部關務署通報國外包裹狀態異常，經開箱查驗包裹內衣物、褲管、舊雜誌、化妝品、舊鞋等物品內夾藏第三級毒品愷他命，企圖蒙混過關，經X光機掃描發現包裹疑似夾帶異物於是開箱查驗，查獲總計2公斤的第三級毒品愷他命。

▲運毒集團為避免檢警查緝，成員彼此均以代號相稱，使用動漫「死亡筆記本」、知名喜劇「破壞之王」等主角暱稱化名，多次製造偵查斷點。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲運毒集團為避免檢警查緝，成員彼此均以代號相稱，使用動漫「死亡筆記本」、知名喜劇「破壞之王」等主角暱稱化名，多次製造偵查斷點。（圖／記者郭凱杰翻攝）
刑事局南打中心立即召集相關單位（臺南市政府警察局第四分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊）組成專案小組，歷經數月跟監蒐證，發動2波搜索、拘提行動，查獲歐姓、王姓等2名犯嫌，查扣聯繫運毒用的行動電話等證物。

警方調查發現運毒集團為避免檢警查緝，成員彼此均以代號相稱，同時以「人頭卡」、冒用友人姓名登記為包裹收件人，使用動漫「死亡筆記本」、知名喜劇「破壞之王」等主角暱稱化名，多次製造偵查斷點。

毒品上手王姓嫌犯得知歐姓嫌犯遭警方拘捕後，多次更換住居所、甚至逃到臺中，不過終究難逃法網，警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌解送臺南地檢署偵辦，2名犯嫌遭臺南地方法院裁定羈押禁見。

刑事警察局呼籲，吸食毒品性命難保、製運毒品法網難逃」，不要將名下申登的行動電話門號、金融帳戶等交付他人使用，對於聲稱「高報酬、低風險」，要求代收、送包裹等可疑工作應提高警覺，以免觸法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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