快捷包夾藏運毒遇Ｘ光露餡　刑事局南打又查獲毒郵包闖關

我是廣告 請繼續往下閱讀
刑事局南打中心立即召集相關單位（臺南市政府警察局第四分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊）組成專案小組，歷經數月跟監蒐證，發動2波搜索、拘提行動，查獲歐姓、王姓等2名犯嫌，查扣聯繫運毒用的行動電話等證物。
警方調查發現運毒集團為避免檢警查緝，成員彼此均以代號相稱，同時以「人頭卡」、冒用友人姓名登記為包裹收件人，使用動漫「死亡筆記本」、知名喜劇「破壞之王」等主角暱稱化名，多次製造偵查斷點。
毒品上手王姓嫌犯得知歐姓嫌犯遭警方拘捕後，多次更換住居所、甚至逃到臺中，不過終究難逃法網，警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌解送臺南地檢署偵辦，2名犯嫌遭臺南地方法院裁定羈押禁見。
刑事警察局呼籲，吸食毒品性命難保、製運毒品法網難逃」，不要將名下申登的行動電話門號、金融帳戶等交付他人使用，對於聲稱「高報酬、低風險」，要求代收、送包裹等可疑工作應提高警覺，以免觸法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995