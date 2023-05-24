金曲演唱會12組歌手嗨3天！泰男團PERSES也來了 5月25日售票
「2023 GMA金曲國際音樂節」系列活動「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」，將於6月28日至6月30日在CORNER MAX大角落多功能展演館舉行，演出陣容包含I Mean Us、Karencici、李權哲／雲端司機、恐龍的皮、海豚刑警、葛西瓦、雷擎、漂流出口、蘇珮卿，還有菲律賓樂團Flu、新加坡樂團motifs、泰國偶像團體PERSES等，共計12組歌手及樂團，演唱會票劵將於明（25）日開始售票。
記者吳雨婕/綜合報導
「2023 GMA金曲國際音樂節」系列活動內容包括「音樂專題」、「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」、「商展交易中心」、「快速媒合會」、「產學交流計畫」及「策略聯盟」，其中「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」舉辦目的，是為推廣台灣流行音樂優秀歌手與團體至海外的音樂舞台，並透過「策略聯盟」計畫與國際交流合作，提升台灣流行音樂及歌手、團體拓展海外市場的契機，迄今已促成22組歌手、團體參與海外音樂節的演出，獲得國際市場廣大的迴響與媒體的好評，今年也與法國MaMA Music & Convention、菲律賓Wanderland Art&Music Festival、泰國Big Mountain Music Festival、新加坡Baybeats等音樂節建立策略聯盟合作，持續在海外市場展現台灣音樂人的才華與舞台演出魅力。
此外，2023年「GMA SHOWCASE售票演唱會」於明（25）日中午12時開始售票，購票請洽ibon網站及ibon機台，更多「2023 GMA金曲國際音樂節」系列活動詳情請上金曲活動官網或追蹤臉書「金曲GMA」粉絲專頁。