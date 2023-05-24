瑪娃颱風不來非好事？「梅雨」全被它嚇跑 缺水危機恐更嚴重
強颱瑪娃目前持續往西移動接近台灣，由於太平洋目前的海溫和大氣條件，對瑪娃的發展提供較好的環境，因此其生命週期能長達一週以上，目前各國預測路徑上，瑪娃颱風主要是接近巴士海峽後北轉從台灣東邊遠離，雖然對台灣實際影響狀況還有待觀察，不過中央氣象局局長鄭明典和氣象專家賈新興都表示，「颱風對梅雨季的大環境確實造成一些影響」，今年梅雨的雨量可能較不樂觀，若颱風未替中南部帶來明顯雨勢，對水庫水情可能會有些傷害。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典指出，台灣在進入梅雨季後，東方有太平洋高壓，西邊有大陸冷高壓，通常兩者會在台灣海峽對峙形成「滯留鋒」，搭配夏季西南氣流的吹拂，各地會出現長達2至3天的降雨，也是中南部每年補水的重要角色，不過颱風這種低壓系統出現，將破壞上述兩個高壓的平衡，尤其太平洋高壓往東邊退，整個環境就不利於「典型梅雨鋒面」的建立。
賈新興則補充說明，瑪娃颱風在沿著太平洋高壓邊緣移動時，會與對方產生類似對抗的情況，加上太平洋高壓本身就具有增強、減弱的特性，因此下週對颱風的觀測重點，除了「太平洋高壓減弱多少」外，也要留意「西南季風」的狀態，目前看來，颱風生成、太平洋高壓減弱，會讓西南季風出現「衝過頭」，往日本南方吹拂的現象，當高壓無法形成滯留、西南氣流又不在南海和台灣之間，梅雨就更難以建立，長期預報來看，真正的梅雨可能要等到6/9之後才較明顯。
針對瑪娃颱風現況，鄭明典說，下週一至下週二（5/29至5/30）它會準備轉彎，下週三（5/31）開始北轉，由於暴風圈未來還有擴大的空間，若真的比較靠近台灣，不排除有發布海上警報的可能，陸上警報機率則較低；賈新興則提及，下週除了太平洋高壓勢力外，也要觀察北方槽線往下壓的情況，若各要素都搭配起來，瑪娃颱風除了會沿太平洋高壓較弱，更往東北轉向外，也會順著槽線更往北拉，對台灣的影響也較小，一切都還值得後續監測。