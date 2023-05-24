名家論壇》方野／國民黨「看圖說故事」搏聲量，小心引火燒身

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這種將證據過度簡化，並進一步將指控推向政治對手的做法，無疑地降低了台灣民意代表的格調。總是以「有罪推定」的方式在攻擊民進黨從政人員，卻刻意忽視了國民黨首長也逐一深陷泥淖，這種持續的潑糞大賽只會髒了自己的手，又弄臭所有人，對台灣民主造成不可抹滅的破壞。
更別說徐巧芯對台南市長黃偉哲的「加碼提告」，罪名子虛烏有、張冠李戴，不僅對黃偉哲的名譽造成損害，更是對台灣政治環境的侵害。陳正修雖曾擔任台南市無給職市政顧，但放眼台南市的市政顧問共有403名，都是各界專業人士，陳正修既是企業家，又有國際實務經驗，擔任無給職亦無職權的市政顧問一職並不為過。現在只因陳正修與詐欺犯有關係，就無限上綱至黃偉哲也要出來負責，按照這個脈絡來看，那是不是也能加告張善政和蔣萬安違反政治獻金法、跟詐騙集團形成共犯？張善政、國民黨是否也被詐騙，張善政跟國民黨更應出面說明清楚。
徐巧芯一邊打im.B詐欺案，另一頭又加碼曝光民進黨總統參選人賴清德、郭再欽同桌吃飯照片，暗指賴清德包庇學甲爐碴案。徐巧芯指鹿為馬的行為立刻遭到打臉，事實上，該張照片攝於2020年的某場餐會，當時賴清德接近餐會尾聲才抵達現場，到達不久就受邀上台致詞，致詞完畢後隨即離開現場，與郭再欽並無互動。徐巧芯疑似移花接木，把兩張照片合成，目的就是看圖說故事、編故事，這種行為和造謠、說謊無異。況且台南市府早已對學甲爐碴採取積極措施依法處理，業者也在司法調查後遭移送法辦。這些事實，徐巧芯有查證過嗎？還是她根本不在乎事實，只要能夠達到潑髒水的目的，突破道德底限也無妨？
在這個環境中，政治人物應該被給予公正與客觀的審視，而不是被過度的猜疑與武斷的偏見所牽制。評價一位政治人物，應以其政策見解、道德立場、及為公眾服務的表現為主，而非過度的進行關係網絡的剖析，尤其當這些關係並未形成明確的證據指向不法行為。徐巧芯為了選舉殺紅了眼，或許她深信「負面聲量也是聲量」的硬道理，問題是政治人物並非網紅，從政者必須有一把道德的尺，操作要有良心，否則最後必會遭到反噬。
2021年長榮3名機師染疫，當時徐巧芯曾在政論節目脫口而出「像空姐她們就會想要去購物，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶」，質疑機組人員措施過於寬鬆，當時讓許多民眾和航空從業人員暴怒，徐巧芯的網路負面聲量也暴漲近8倍。但徐巧芯似乎並未學到教訓，反倒是在以各種負面操作手法在黨內初選中，擊敗勤於耕耘地方的前輩費鴻泰之後，徐巧芯的行徑有變本加厲的趨勢，國民黨似乎也認同這種作法，對徐委以攻擊民進黨重砲手大任，殊不知這種操作模式短多長空，對國民黨百害而無一利，時間久了後，不僅會被選民看破手腳，更可能成為國民黨分裂的禍根。這次徐巧芯在初選時引發的各種爭議，不就是最好的證明？
奉勸國民黨不要做扼殺台灣民主的罪人，選舉是一時的，用骯髒手法獲得的勝利不叫勝利。徐巧芯之流的手段是國民黨甜蜜的毒藥，過度依賴上了癮，國民黨想要振衰起弊，恐怕遙遙無期。
●作者：方野／資深媒體人
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