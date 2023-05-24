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名家論壇》方野／國民黨「看圖說故事」搏聲量，小心引火燒身

▲蔣萬安、張善政被踢爆曾與im.B關係人陳正修合照。（圖／取自台北市議員顏若芳臉書）
▲蔣萬安、張善政被踢爆曾與im.B關係人陳正修合照。（圖／取自台北市議員顏若芳臉書）

文／方野

im.B詐騙集團風暴延燒，民進黨立委陳歐珀已宣布退選，但國民黨似乎是嘗到了甜頭，繼續拿著幾張照片窮追猛打，看似公義的「揭弊」背後，其實是過度簡化與偏激的邏輯。國民黨台北市議員游淑慧點名，與主嫌曾國緯關係密切的「關係人」馥康生技董事長陳正修跟綠營關係匪淺，曾任台南市政府市政顧問，影射他「多重身分，迷之角色」，並稱台南市長黃偉哲這鍋甩得掉嗎？台北市議員徐巧芯以及國民黨的議員游淑慧所提出的指控，依照看到照片就開槍的邏輯，似乎將政治人物與疑犯的關係過度簡化。

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徐巧芯、游淑慧之流，為了攻擊而攻擊，卻破綻連連。按照他們的邏輯，當看到與陳正修與蔣萬安、張善政合照時，是不是也要請兩位藍營市長好好說清楚與陳正修的關係？或者乾脆一併對他們兩人提告？畢竟陳正修在他們眼裡，就是可疑的詐欺共犯，更別說，陳正修受訪時不僅承認自己認識蔣萬安，「還幫他辦過桌！」這個交情若從徐、游兩人嚴苛的標準來看，應該已是罪無可赦，怎麼至今不見國民黨議員用同樣標準撻伐蔣、張二人？可笑的是，除了蔣、張之外，國民黨議員張斯綱製作的im.B詐騙集團事件關係圖中，亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松曾是國民黨總統候選人侯友宜的座上賓，侯找他來一起推廣都更，變相成為詐騙集團最得利的幫手。與詐騙集團同流合污的總統候選人，台灣人民怎麼投得下去？國民黨又要如何解釋此事？

這種將證據過度簡化，並進一步將指控推向政治對手的做法，無疑地降低了台灣民意代表的格調。總是以「有罪推定」的方式在攻擊民進黨從政人員，卻刻意忽視了國民黨首長也逐一深陷泥淖，這種持續的潑糞大賽只會髒了自己的手，又弄臭所有人，對台灣民主造成不可抹滅的破壞。

更別說徐巧芯對台南市長黃偉哲的「加碼提告」，罪名子虛烏有、張冠李戴，不僅對黃偉哲的名譽造成損害，更是對台灣政治環境的侵害。陳正修雖曾擔任台南市無給職市政顧，但放眼台南市的市政顧問共有403名，都是各界專業人士，陳正修既是企業家，又有國際實務經驗，擔任無給職亦無職權的市政顧問一職並不為過。現在只因陳正修與詐欺犯有關係，就無限上綱至黃偉哲也要出來負責，按照這個脈絡來看，那是不是也能加告張善政和蔣萬安違反政治獻金法、跟詐騙集團形成共犯？張善政、國民黨是否也被詐騙，張善政跟國民黨更應出面說明清楚。

徐巧芯一邊打im.B詐欺案，另一頭又加碼曝光民進黨總統參選人賴清德、郭再欽同桌吃飯照片，暗指賴清德包庇學甲爐碴案。徐巧芯指鹿為馬的行為立刻遭到打臉，事實上，該張照片攝於2020年的某場餐會，當時賴清德接近餐會尾聲才抵達現場，到達不久就受邀上台致詞，致詞完畢後隨即離開現場，與郭再欽並無互動。徐巧芯疑似移花接木，把兩張照片合成，目的就是看圖說故事、編故事，這種行為和造謠、說謊無異。況且台南市府早已對學甲爐碴採取積極措施依法處理，業者也在司法調查後遭移送法辦。這些事實，徐巧芯有查證過嗎？還是她根本不在乎事實，只要能夠達到潑髒水的目的，突破道德底限也無妨？

在這個環境中，政治人物應該被給予公正與客觀的審視，而不是被過度的猜疑與武斷的偏見所牽制。評價一位政治人物，應以其政策見解、道德立場、及為公眾服務的表現為主，而非過度的進行關係網絡的剖析，尤其當這些關係並未形成明確的證據指向不法行為。徐巧芯為了選舉殺紅了眼，或許她深信「負面聲量也是聲量」的硬道理，問題是政治人物並非網紅，從政者必須有一把道德的尺，操作要有良心，否則最後必會遭到反噬。

2021年長榮3名機師染疫，當時徐巧芯曾在政論節目脫口而出「像空姐她們就會想要去購物，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶」，質疑機組人員措施過於寬鬆，當時讓許多民眾和航空從業人員暴怒，徐巧芯的網路負面聲量也暴漲近8倍。但徐巧芯似乎並未學到教訓，反倒是在以各種負面操作手法在黨內初選中，擊敗勤於耕耘地方的前輩費鴻泰之後，徐巧芯的行徑有變本加厲的趨勢，國民黨似乎也認同這種作法，對徐委以攻擊民進黨重砲手大任，殊不知這種操作模式短多長空，對國民黨百害而無一利，時間久了後，不僅會被選民看破手腳，更可能成為國民黨分裂的禍根。這次徐巧芯在初選時引發的各種爭議，不就是最好的證明？

奉勸國民黨不要做扼殺台灣民主的罪人，選舉是一時的，用骯髒手法獲得的勝利不叫勝利。徐巧芯之流的手段是國民黨甜蜜的毒藥，過度依賴上了癮，國民黨想要振衰起弊，恐怕遙遙無期。


●作者：方野／資深媒體人

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