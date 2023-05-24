拒檢逃逸！新北毒品通緝犯駕車狂飆 女伴見警拔槍哭喊：我好怕
新北市蘆洲警方日前巡邏時，發現一部賓士車形跡可疑，遂上前要求停車受檢，豈料開車的李姓男子卻突然猛踩油門加速逃逸，最終在成蘆橋五股端被警方拔槍攔停，車內的繆姓女乘客見大批警力圍捕，還連連哭喊「我好怕！」，經調查發現，李男為判刑定讞2年的毒品通緝犯，訊後2人都被依毒品罪嫌移送法辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，李男與繆女均有多項毒品前科，其中李男更是被法院判刑2年定讞，因未按時入監遭到新北地檢署發布通緝；本月20日下午3時許，李男開著賓士車與繆女外出，行經蘆洲復興路、民權路口時，遇到警方實施臨檢，李男擔心通緝身分曝光，遂逆向在蘆洲街頭逃逸超過3公里。
警方為避免傷及民眾，立刻通報線上警網，趁李男下成蘆橋五股端時，拔槍喝令其下車接受檢查，副駕駛座的繆女見狀，則嚇得不斷哭喊「我好怕」，事後警方在李男身上搜出3包K他命，並在車內尋獲3包海洛因、4包安非他命、5包K他命，2人已依毒品罪嫌移送法辦。
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