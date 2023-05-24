獨／7-11思樂冰回來了！業者點頭證實　加碼開賣「霜淇淋」

拒檢逃逸！新北毒品通緝犯駕車狂飆　女伴見警拔槍哭喊：我好怕

▲警方最終在成蘆橋五股端逮捕李男。（圖／翻攝畫面）
▲警方最終在成蘆橋五股端逮捕李男。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

新北市蘆洲警方日前巡邏時，發現一部賓士車形跡可疑，遂上前要求停車受檢，豈料開車的李姓男子卻突然猛踩油門加速逃逸，最終在成蘆橋五股端被警方拔槍攔停，車內的繆姓女乘客見大批警力圍捕，還連連哭喊「我好怕！」，經調查發現，李男為判刑定讞2年的毒品通緝犯，訊後2人都被依毒品罪嫌移送法辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，李男與繆女均有多項毒品前科，其中李男更是被法院判刑2年定讞，因未按時入監遭到新北地檢署發布通緝；本月20日下午3時許，李男開著賓士車與繆女外出，行經蘆洲復興路、民權路口時，遇到警方實施臨檢，李男擔心通緝身分曝光，遂逆向在蘆洲街頭逃逸超過3公里。

▲警方在李男車內查獲多包毒品。（圖／翻攝畫面）
▲警方在李男車內查獲多包毒品。（圖／翻攝畫面）
警方為避免傷及民眾，立刻通報線上警網，趁李男下成蘆橋五股端時，拔槍喝令其下車接受檢查，副駕駛座的繆女見狀，則嚇得不斷哭喊「我好怕」，事後警方在李男身上搜出3包K他命，並在車內尋獲3包海洛因、4包安非他命、5包K他命，2人已依毒品罪嫌移送法辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

借不到錢放火洩憤！大武營區百坪隊史館全毀　屏東男放火罪起訴

疑發生口角情緒失控！竹北市2女先後墜博愛橋　警消馳援搶救

沒結帳就想跑！屏東「浩克」持利剪刺傷超商店員　檢訊後聲押獲准

又是酒駕！前職棒選手周森毅遭高速追撞　9歲兒送醫插管治療中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀