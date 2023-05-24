全台整建與改善機場工程　民航局：6月可全數完工

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民航局表示，目前已經進入收尾階段的，包括南竿機場航廈整修與新航廈新建工程，以及臺中機場既有航廈整建工程，兩處機場部分設施已經為旅客提供服務，預計6月就可全數完工啟用；臺東機場空側道面改善工程則預計在今年8月完工。
民航局場站組長林宏憲指出，南竿機場相關計畫經費2.17億元，整建既有航廈、新建第二航廈、更新汰換空調與機電設施，增加商業設施，航廈年容量可由41萬人次提升至57萬人次。第二航廈去年率先啟用後，原有辦公廳舍與相關旅客服務設施陸續遷入，既有航廈的整建跟著展開，施工期間，馬祖還迎來第二家航空公司—華信航空進駐。
林宏憲表示，臺中機場則投入逾9億元，將既有航廈整建為國內與國際共用航廈，並與國際航廈空間與動線連通，在擴大航廈服務面積、增設3座空橋、擴大空陸側設施量能後，航廈年容量可由269萬人次擴大至397萬人次，提升機場整體營運服務。目前僅剩部分室內裝修等零星設施，預計6月底前完工。
今（2023）年完成的計畫還包括台東機場，林宏憲指出，台東機場停機坪與滑行道的整建經費約8.12億元，工程內容包括強化停機坪道面、增設垂直滑行道，8月完工後，可有效提升空側道面服務水準，提供B-738、A-321等機型起降與營運服務。
隨著各國陸續解封，航空業也迎來復甦。林宏憲表示，台中機場等各項工程完工後，其他整建與改善計畫也會持續推動，七美、望安、綠島、蘭嶼等四離島機場外觀風貌改善計畫預計年底分兩標發包，經費約11.5億元。除了改造機場外觀與周邊景觀，塑造機場新門戶意象，也將全面改善離島機場航廈旅客服務與駐站單位營運空間及動線，提升軟硬體設施。
而作為南台灣的國際門戶，高雄機場新航廈工程第一期建設計畫在去年決標選出專業顧問團隊後，前置工程也將在今年展開，未來將興建年容量可達1,650萬人次的集中式大航廈。
林宏憲指出，新航廈前置工程的東側立體停車場統包工程，將在年底發包，經費約19.65億元，工程內容包含周邊老舊建築物拆除、遷移變電站、增設太陽能板等設施，以作為未來主航廈施工期間替代停車空間，以維持機場正常營運，並滿足高雄機場運量成長後停車需求。
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