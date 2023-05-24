男人也會雌激素過多　恐導致性功能障礙等6大風險

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男性賀爾蒙：睪固酮男人最重要的一種男性賀爾蒙為「睪固酮」，是多效賀爾蒙，影響層面多。大多數民眾對於睪固酮的功用與印象，僅會聯想到性滿意度，包括引起性慾、維持陰莖勃起及精液製造量等。但睪固酮的作用不僅於此，還會影響男性的肌肉量、骨密，甚至專注度、自信心和記憶力也都受賀爾蒙影響。男人的男性賀爾蒙較多、女性賀爾蒙較少。
女性賀爾蒙：雌激素女性賀爾蒙有兩種，分為雌激素與黃體素，屬於類固醇類荷爾蒙。雌激素作用為促進乳房發育、骨盆變寬、刺激子宮內膜生長、增加體脂肪等，讓女性身體可應付懷孕；黃體素則是維持子宮內膜、促進乳房發育。女人的女性賀爾蒙較多、男性賀爾蒙較少。
男人睪固酮濃度不足 加速老化、性滿意度降低男人與女人同時都具有男性跟女性賀爾蒙。男人一旦睪固酮濃度低落，容易「無衝勁、虛累累」，使人出現老化症狀，缺乏衝勁，發生更年期障礙。更糟的是，如果久坐、沒運動、睡不好，當男人體內的女性賀爾蒙悄悄的變高了，這就是走在「雌激素強勢」的路上，就容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化，甚至還出現性功能障礙！
5大生活型態造成「雌激素強勢」不當的飲食習慣會讓體重過重，身體脂肪產生越多雌激素；巨大或持續性的壓力會使睪丸激素變成雌二醇，因壓力造成雌激素變多；另外，汙染、外食、環境賀爾蒙也都是造成雌激素強勢重要的原因之一。
１不當的飲食習慣
２巨大或持續性的壓力
３汙染
４外食
５環境賀爾蒙（如塑膠容器、重金屬、殺蟲劑等）
年齡殺的不只是時間 還有賀爾蒙由於雌激素是由睪固酮經由芳香酶轉化而成，年輕男性體內芳香酶的濃度較低，中年以後芳香酶的濃度慢慢增加，雌激素也跟著增加，睪固酮的分泌開始減少。但雌激素過高不是中老年男性的專利，根據醫學研究，目前許多3、40歲的男性身上也發現了這個現象，年輕男性也該提高警覺！
讓雌激素指數回頭 才能重振雄風讓賀爾蒙回歸平衡，才能找回男人的健康。可定期做男性賀爾蒙評估檢查，檢測體內濾泡刺激素、黃體刺激素、睪固酮、性賀爾蒙結合蛋白、游離睪固酮、生物活性睪固酮、雌二醇、皮質醇、脫氫異雄酮硫酸鹽與男性賀爾蒙平衡指標等。適用於≥19歲且壓力大、易緊張、責任感重的完美主義者、有家族精神病史者。
最重要的是，無論年紀多大，都建議調整生活型態，如每天睡滿7-9小時有助於維持飽足感，以及均衡飲食、釋放壓力與避免環境賀爾蒙，還有規律運動可減少脂肪與降低雌激素，增加睪丸激素的產生，散發男人味。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57938
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