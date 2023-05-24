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賀軍翔舌戰酒店妹？爆料人突改口　葛斯齊被喊告：我不擔心

▲葛斯齊爆料和酒店女舌吻，賀軍翔表示不回應捕風捉影之事。（圖／NOWnews資料照）
▲葛斯齊爆料和酒店女舌吻，賀軍翔表示不回應捕風捉影之事。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

偶像劇男神賀軍翔（小美）被資深狗仔葛斯齊爆料，疑似喝太醉，不顧已婚身分與酒店妹3度舌吻，還對多年好友張勛傑動手，怒嗆張「沒錢的人就好好做事」，本人沉默3天，昨（23）日晚發律師信喊告，否認一切說法，葛斯齊尊重賀軍翔行使法律權益，他今接受《NOWnews今日新聞》訪問，再次重申自己的立場和態度：「我不擔心！」

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▲賀軍翔與圈外老婆陳怡玟結婚6年。（圖／NOWnews資料照）
▲賀軍翔與圈外老婆陳怡玟結婚6年。（圖／NOWnews資料照）
葛斯齊看完賀軍翔的聲明後，在臉書表示，尊重賀軍翔走法律程序，自己虛心面對，一切交給司法處理，不過後來修改貼文，補充說：「確實，原本是一場單純慶生，我也不想再造成人家困擾，原本開開心心的事情被一場直播搞成這樣，其實多少我也有些不好意思，對於我直播結束，爆料人事後看到新聞，也向我主動表示當天喝多了，向我說了什麼也不知道，現在的我也很無語！」

▲葛斯齊聲明全文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）
▲葛斯齊聲明全文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）
▲葛斯齊（右）爆料時圤智雨也在現場。（圖／翻攝自圤智雨臉書）
▲葛斯齊（右）開直播爆料賀軍翔醜聞，左為AV導演圤智雨。（圖／翻攝自圤智雨臉書）
針對爆料者看到新聞後改口稱「喝多了」，似乎不承認爆料，有網友留言狂酸，要葛斯齊直接公布證據，對此，葛斯齊說自己從頭到尾沒有說出「道歉」2字，強調：「尊重賀軍翔走法律途徑，外界網友怎麼罵我，我都欣然接受批評指教，我依然會繼續做我該做的事，這是我的職業！我不會畏懼一樣繼續爆料，當然也接受大眾檢視、法律的考驗！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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