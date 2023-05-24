鄭家純願披綠營戰袍選立委！宿敵陳沂狠酸：有前科選得上嗎
政治立場明確的鄭家純（雞排妹），近日被爆出民進黨有意徵召，希望她能披上綠營戰袍，挑戰明年立委選舉，她今（24）日在臉書坦承受到「紅色鋼鐵人」（前屏東縣長潘孟安）邀請見面談選舉一事，且願意接受民進黨指派到任何選區；而宿敵陳沂得知後，也在臉書上狠酸「有前科是不是比較容易選上立委？」
記者江芷稜/綜合報導
鄭家純證實和潘孟安會面，對方第一句話就說「不好意思要來害妳了」，開口希望她能選立委，向來支持民進黨的她，不計較黨籍、選區，表態「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」儘管和朋友分享消息，收到不少雜音，周一返台後和對方詳談選舉事宜，綠營提出的選區有異動，她也完全不以為意，「因為我的初衷就是來幫忙，被指派去哪就去哪」。
對於鄭家純決定從政，願意全力配合綠營選立委，粉絲多數支持，有人建議她去花蓮力圖翻盤、到港湖區挑戰高嘉瑜，「無論妳在哪個選區都支持」、「祝福妳高票當選」；宿敵陳沂則不以為然，因為兩人正在打洩漏個資官司，目前一審雞排妹敗訴，被判刑4個月，她狠虧鄭家純「有前科是不是比較容易選上立委？家純啊～前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝」，調侃說鄭家純的競選歌曲應該是翁立友的〈我問天〉。