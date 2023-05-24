批民進黨被詐騙集團包養 朱立倫偕侯友宜再提名5席立委
國民黨主席朱立倫今（24）日與國民黨總統參選人侯友宜在國民黨中常會提名5席立委，朱立倫痛批，民進黨立委幾乎成為詐騙集團的包養對象，是民主政治的恥辱，到現在為止，民進黨主席賴清德還沒有發表聲明譴責，他要求執政當局要清查民進黨高層、民代是否有牽涉其中，不要再用詐騙集團的錢騙台灣民眾的選票。
記者余祥／台北報導
國民黨中常會提名新北市第八選區張智倫、宜蘭選區黃琤婷、台中第六選區羅廷瑋、高雄第七選區鍾易仲，而侯友宜也以新北市長、國民黨提名小組成員身份出席中常會，與立委被提名人手牽手高喊凍蒜！
朱立倫致詞時說，政府存在的目的，是要保障民眾安全，但現在看到的是詐騙集團橫行台灣，甚至跟民進黨籍的院長、署長、立委就這麼多嚴重的關係，民進黨立委幾乎成為詐騙集團包養對象，這對民主政治多大恥辱。
朱立倫說，而民進黨主席賴清德至今沒有發表聲明，他要嚴厲譴責，並要求執政當局嚴厲清查民進黨高層、民代，到底跟全國最大詐騙集團有什麼牽扯不清的關係，不要用詐騙集團的錢騙台灣民眾選票。
朱立倫說，相對民進黨立委被詐騙集團包養，國民黨今日要提名年輕、專業的候選人，平均40歲左右，都是深耕基層、形象清晰、清廉、專業的人選。
侯友宜在提名結束後，也特別跟中常委一一握手、致意，其中也包括挺郭台銘的中常委沈智慧。