除濕機怎麼買更省電？專家推薦「1神功能」 規格挑選公式出爐
台灣氣候潮濕，再加上近期受到梅雨季鋒面之影響，迎來陰雨綿綿的時日，許多家庭也紛紛打算要購入除濕機，但又對於該購買哪種公升數才合適而感到困擾。對此，《台電電力粉絲團》就指出選購除濕機的重點，並把計算公式列出，更推薦若機體有「1功能」可以更加省電。
記者潘毅/綜合報導
《台電電力粉絲團》昨（23）日發文指出，選購除濕機可以依「使用空間的大小」來選購，才不會出現除濕力太小讓除濕機負擔太大，又或是除濕力太強又過於耗電的情況。
但究竟要如何判斷每種房間大小所合適的除濕機型呢？《電力粉絲團》也列出詳細公式：按每平方公尺每天除濕0.24公升估算，1坪=3.3平方公尺，1坪約有0.8公升/天的除濕能力
🔹小空間（例如臥室）所需的除濕能力
舉例：空間面積為8坪，則8*3.3*0.24=6.3
選購6公升左右除濕能力的除濕機剛剛好
🔷大空間（例如客廳）所需的除濕能力
舉例：房間面積為24坪，則24*3.3*0.24=19
可選購19公升左右除濕能力的除濕機
最後台電專家也提醒，選購除濕機時要認明「商品檢驗標識」及能源效率標示1級，若有「濕度控制功能」還可更加節能。