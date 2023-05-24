中職／龍象大戰破多項紀錄？中職過去最久、跨日大戰紀錄為何？

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以過去中職歷史來看，中職在比賽時間最長的，也是永遠無法超越的為2005年6月26日在花蓮球場，因雨中斷2次，中斷時間3小時10分，最終兄弟以2:1擊敗中信最久。
當時背景是這樣，兄弟較常在花蓮舉辦主場賽事，當時大雨補土，場地狀況又差，梅雨季又好發下雨，「黃金三劍客」恰恰彭政閔、蔡豐安、陳致遠都還在，因為剛好陳致遠故鄉也是花蓮，現場來了4326位球迷，下大雨反而變成「現場卡拉OK」，由於比賽是假日，比較不會遇到「跨日」，但也讓球迷看完一場等好久的比賽。
而提到跨日大戰，中職過去有11場跨日大戰，還可以分為9局跟延長2種，以下為分類：
9局跨日大戰：
1993年8月14日在高雄市立德球場由兄弟以11:10擊敗俊國 （中斷2小時07分）
1999年7月3日在台北市立棒球場由兄弟出戰味全龍，龍隊以12:5贏球（比賽下雨延後1小時39分後開打）
2008年9月5日，米迪亞暴龍以13:9擊敗統一獅，地點在台南棒球場，（比賽中斷1小時19分）
2023年5月23日中信兄弟以8:7擊敗味全龍，地點為台中洲際棒球場，（比賽中斷2小時23分）
延長賽版跨日大戰 （有中斷）
2013年4月18日在新莊棒球場由兄弟以8:4擊敗統一獅，（比賽中斷51分鐘）
2015年8月6日在新莊棒球場由統一獅跟中信兄弟5:5戰平，（比賽中斷1小時32分）
2016年4月8日Lamigo跟中信兄弟15:15握手言和，（比賽因照明設備異常中斷9分鐘）
延長賽跨日大戰（未中斷）
2018年9月7日在桃園球場，統一獅以14:10擊敗Lamigo。
2020年8月21日在洲際球場，統一獅跟中信兄弟8:8握手言和。
2021年9月15日在花蓮球場，富邦跟統一獅7:7握手言和。
2021年10月6日桃園球場，中信兄弟與樂天10:10和局。
2022年10月7日，富邦以5:4擊敗統一獅。
總計，中信兄弟（含隊史）8度跨日大戰史上第一多，統一獅7次第二、樂天（含隊史）、富邦（含隊史俊國）3次，味全龍2次，米迪亞1次，可見「兄弟」是最會打跨日大戰，比賽時間也是史上第一久的球隊。
以場地來看，新莊棒球場是史上最多「跨日大戰」的福地，共4度，洲際、桃園球場各2次，花蓮、立德、台北、各1次。
「恰恰」彭政閔含球員時期，遇過6次「跨日大戰」，可說是經驗豐富，身經百戰，連當總教練第一年，都歷經了跨日大戰。