中職／林威助成海外發展顧問？兄弟「換助風波」懶人包（更新）

中職／龍象大戰破多項紀錄？中職過去最久、跨日大戰紀錄為何？

▲中職跨日大戰成為球迷茶餘飯後的話題。（圖／NOWnews資料照）
▲中職跨日大戰成為球迷茶餘飯後的話題。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中職跨日大戰在24日再度創下新紀錄，由中信兄弟跟味全龍隊打了時間6小時27分（含因雨中斷），雖然沒有創下史上最久比賽時間，但也創下史上最晚比賽結束時間（01時03分）跨日比賽9局史上長時間（6小時27分）等紀錄，不過過去中職歷史上，到底有哪些跨日比賽？又為何要打這麼久？

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職史上最久的比賽：

以過去中職歷史來看，中職在比賽時間最長的，也是永遠無法超越的為2005年6月26日在花蓮球場，因雨中斷2次，中斷時間3小時10分，最終兄弟以2:1擊敗中信最久。

▲花蓮球場過去常因雨延賽。（圖／NOWnews資料照）
▲花蓮球場過去常因雨延賽。（圖／NOWnews資料照）
當時背景是這樣，兄弟較常在花蓮舉辦主場賽事，當時大雨補土，場地狀況又差，梅雨季又好發下雨，「黃金三劍客」恰恰彭政閔、蔡豐安、陳致遠都還在，因為剛好陳致遠故鄉也是花蓮，現場來了4326位球迷，下大雨反而變成「現場卡拉OK」，由於比賽是假日，比較不會遇到「跨日」，但也讓球迷看完一場等好久的比賽。

而提到跨日大戰，中職過去有11場跨日大戰，還可以分為9局跟延長2種，以下為分類：

9局跨日大戰：

1993年8月14日在高雄市立德球場由兄弟以11:10擊敗俊國 （中斷2小時07分）

1999年7月3日在台北市立棒球場由兄弟出戰味全龍，龍隊以12:5贏球（比賽下雨延後1小時39分後開打）

2008年9月5日，米迪亞暴龍以13:9擊敗統一獅，地點在台南棒球場，（比賽中斷1小時19分）

2023年5月23日中信兄弟以8:7擊敗味全龍，地點為台中洲際棒球場，（比賽中斷2小時23分）

延長賽版跨日大戰 （有中斷）

2013年4月18日在新莊棒球場由兄弟以8:4擊敗統一獅，（比賽中斷51分鐘）

2015年8月6日在新莊棒球場由統一獅跟中信兄弟5:5戰平，（比賽中斷1小時32分）

2016年4月8日Lamigo跟中信兄弟15:15握手言和，（比賽因照明設備異常中斷9分鐘）

延長賽跨日大戰（未中斷）

2018年9月7日在桃園球場，統一獅以14:10擊敗Lamigo。

2020年8月21日在洲際球場，統一獅跟中信兄弟8:8握手言和。

2021年9月15日在花蓮球場，富邦跟統一獅7:7握手言和。

2021年10月6日桃園球場，中信兄弟與樂天10:10和局。

2022年10月7日，富邦以5:4擊敗統一獅。

▲新莊球場也常遇到跨日大戰。（圖／中華聯盟提供）
▲新莊球場也常遇到跨日大戰。（圖／中華聯盟提供）
總計，中信兄弟（含隊史）8度跨日大戰史上第一多，統一獅7次第二、樂天（含隊史）、富邦（含隊史俊國）3次，味全龍2次，米迪亞1次，可見「兄弟」是最會打跨日大戰，比賽時間也是史上第一久的球隊。

▲中信兄弟彭政閔總教練。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟彭政閔總教練第一年執教就遇到跨日大戰。（圖／兄弟提供）
以場地來看，新莊棒球場是史上最多「跨日大戰」的福地，共4度，洲際、桃園球場各2次，花蓮、立德、台北、各1次。

「恰恰」彭政閔含球員時期，遇過6次「跨日大戰」，可說是經驗豐富，身經百戰，連當總教練第一年，都歷經了跨日大戰。

▲副總統賴清德（右）轉播，結果比賽跨日。（圖／愛爾達提供）
▲副總統賴清德（右）轉播，結果比賽跨日。（圖／愛爾達提供）

影音／龍象大戰二度因雨暫停！跨日賽事持續上演

影音／史上最晚比賽！龍象大戰打到跨日　兄弟10:7逆轉勝味全

中職／林威助成海外發展顧問？兄弟「換助風波」懶人包（更新）

中職／王建民調度明快！名球評「東哥」黃忠義怎麼看？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀