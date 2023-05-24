im.B詐騙集團主嫌豪宅開趴 陳琬惠爆台鐵現任副局長也參加
不動產借貸媒合平台im.B遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人。民進黨立委陳歐珀因為捲入im.B詐騙風暴宣布退選，台灣民眾黨立委表示，台鐵副局長朱來順曾出席im.B詐騙集團主嫌曾耀鋒的豪宅趴。
記者呂炯昌／台北報導
陳琬惠今日在交通委員會質詢指出，根據她掌握的資料，2020年6月12日，交通委員會所安排的宜蘭考察，身為土地開發商的曾耀鋒竟然也被陳歐珀帶去參加！發展宜蘭的建設，沒有人會反對，只是「一個在宜蘭搞土地開發的商人，為何可以參加考察？是比較方便喬案子嗎？」
陳琬惠表示，更扯的是，考察結束後，一群交通部的高層包含時任交通部次長的黃玉霖都跑到曾耀鋒的宜蘭五結豪宅開趴。這有沒有違反《公務員服務法》？要不要移送監察院調查？她也質疑，當天禮拜五明明是上班日，為什麼可以跑去豪宅吃喝玩樂？
陳琬惠出示2020年夏天拍攝的照片表示，位於曾耀鋒的宜蘭五結豪宅內。紅色圈起來的人依序為行政院政務顧問陳振坤、曾耀鋒、前台鐵局長張政源、跟著曾耀鋒吃香喝辣的呂先生、現任台鐵局的副局長朱來順。
陳琬惠表示，她會繼續追查與曾耀鋒有不當往來的官員及民代，揪出相關不法行為，給所有受害人一個交代。