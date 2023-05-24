台美日澳首次舉辦「全球合作暨訓練架構」研討會　WHA期間首次

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本次活動是台、美、日、澳四方首度於WHA期間在日內瓦透過GCTF平台舉辦周邊會議。與會各方就抗疫經驗與公衛專業深入交流，都認為強化全球夥伴關係以促進公衛安全的重要性，會議討論熱烈，成果豐碩。活動由衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞主持，我國「世衛行動團」團長、衛福部長薛瑞元、駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，以及美國衛生部全球事務助理部長培斯於會中致詞。
薛瑞元指出，面對史無前例的疫情，沒有任何國家得以倖免，WHO於疫後提出新的「防範和抵禦新興威脅倡議」（PRET），旨在協助各國提升未來因應大流行病威脅的防疫韌性。全球衛生體系有賴普遍參與及國際合作，以共同因應艱鉅的全球挑戰，而經由此次GCTF會議的交流，將有助強化全球未來因應大流行的能力。
培斯致詞強調，自此次全球新冠疫情汲取經驗，以及防範、因應下一波大流行病的重要性，並指出各國除醫衛監測及數據系統外，具備防疫產品及創新能力也至關重要。美方再次肯定與台灣等夥伴透過雙邊、區域，以及GCTF等多邊平台進行各種形式合作的重要性。
本次閉門研討會邀請包括美國國務院國組局助卿席森（Michele Sison）、美國疾病管制及預防中心全球免疫部主任凡特佛勒（John F. Vertefeuille）、澳洲衛生部全球衛生司司長德托卡（Lucas de Toca），以及日本國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫（Norio Ohmagari）等來自美國、澳洲、日本、德國、瑞典及捷克等約10個理念相近國家、逾30位醫衛主管機關資深官員及專家與會。