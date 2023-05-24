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房務打掃問「桌上放百鈔」是小費？眾人急喊別拿：是陷阱

▲這是給飯店旅館的小費嗎？房務人員詢問眾人，桌上壓著百元鈔該不該拿。（圖／取自爆廢公社二館）
▲這是給飯店旅館的小費嗎？房務人員詢問眾人，桌上壓著百元鈔該不該拿。（圖／取自爆廢公社二館）

記者黃韻文/綜合報導

為了感謝房務人員的辛勞，有些旅客會在房內留下小費作為感謝。但有位房務人員在社團貼出遇到的狀況，詢問眾人壓在桌上的100元該不該拿？由於該間房間是「續住房」，並不是已退房，且鈔票不是放在床上，許多人一看急喊別碰，還有人直言：「是陷阱」。

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有名房務人員在社團「爆廢公社二館」發文，稱打掃續住房時，客人在桌上放了一張百元鈔票，看起來還用口罩壓著，便向眾人詢問「我該拿還是不拿」，她也坦言，因為百元鈔不是放在床上，所以最後不敢拿。

▲房務人員上網發問，桌上的百元鈔該不該拿。（圖／取自爆廢公社二）
▲房務人員上網發問，桌上的百元鈔該不該拿。（圖／取自爆廢公社二）
放在桌上的鈔票引起眾人熱論，有人認為該拿，「這是可以拿的啦」、「給房務人員的小費」、「我以為放在房間就知道是給小費」、「我會拿耶」。但更多人卻急喊別碰：「都是放枕頭上的才能拿」、「別拿，被告麻煩」。

對此，旅遊達人「老田鬧著玩粉絲團」分析：「以這個情形來說，確實不該拿」。旅遊達人老田解釋，給旅館的小費通常是放在床上、枕頭上或床頭。他也提到各國的小費文化不同，在東南亞國家像是泰國，就很習慣給服務人員小費。

老田說，泰國當地紙鈔幣值最小是20泰銖，所以小費常是20泰銖（約新台幣18元）或1美元紙鈔（約新台幣31元），而不是放零錢，在泰國給零錢代表給乞丐。至於該給多少小費，老田舉例，幫忙拿行李給個1張，整理房間給1、2張，如果是去按摩SPA，非常滿意的話，通常是給費用的10%；至於搭計程車跳表，通常直接不找零當作小費。

▲今年3月才剛去泰國麗貝島的旅遊達人老田，分享泰國當地的小費文化。（圖／老田鬧著玩粉絲團）
▲今年3月才剛去泰國麗貝島的旅遊達人老田，分享泰國當地的小費文化。（圖／老田鬧著玩粉絲團）
旅遊達人老田說道，「小費是體恤服務人員的辛勞，很多國家的服務人員薪資並不高，小費對他們來說，是一筆額外的收入。」但他也坦言小費並非強制，若是覺得服務不好，不給小費也不算錯。 除非是到美國餐廳用餐，額外給小費是必須的，否則服務生會追出來。

相比泰國常給小費，有些地方的服務業反而是「不收小費」，像是台灣民眾最愛前往的日本，即使旅客把錢放在床頭，日本旅館的清潔人員也不會拿走。

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