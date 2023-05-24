房務打掃問「桌上放百鈔」是小費？眾人急喊別拿：是陷阱

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放在桌上的鈔票引起眾人熱論，有人認為該拿，「這是可以拿的啦」、「給房務人員的小費」、「我以為放在房間就知道是給小費」、「我會拿耶」。但更多人卻急喊別碰：「都是放枕頭上的才能拿」、「別拿，被告麻煩」。
對此，旅遊達人「老田鬧著玩粉絲團」分析：「以這個情形來說，確實不該拿」。旅遊達人老田解釋，給旅館的小費通常是放在床上、枕頭上或床頭。他也提到各國的小費文化不同，在東南亞國家像是泰國，就很習慣給服務人員小費。
老田說，泰國當地紙鈔幣值最小是20泰銖，所以小費常是20泰銖（約新台幣18元）或1美元紙鈔（約新台幣31元），而不是放零錢，在泰國給零錢代表給乞丐。至於該給多少小費，老田舉例，幫忙拿行李給個1張，整理房間給1、2張，如果是去按摩SPA，非常滿意的話，通常是給費用的10%；至於搭計程車跳表，通常直接不找零當作小費。
旅遊達人老田說道，「小費是體恤服務人員的辛勞，很多國家的服務人員薪資並不高，小費對他們來說，是一筆額外的收入。」但他也坦言小費並非強制，若是覺得服務不好，不給小費也不算錯。 除非是到美國餐廳用餐，額外給小費是必須的，否則服務生會追出來。
相比泰國常給小費，有些地方的服務業反而是「不收小費」，像是台灣民眾最愛前往的日本，即使旅客把錢放在床頭，日本旅館的清潔人員也不會拿走。